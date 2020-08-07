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В Италии из-за жары может обрушиться ледник

07.08.2020 09:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ледник Планпансье может обрушиться со склона Монблана. 40-градусная жара поставила под угрозу долину Валь Ферре на севере Италии. По словам специалистов, на нее могут низвергнуться порядка 500 тысяч кубометров льда. Власти уже эвакуировали свыше 70 человек. Среди них и туристы, которые отдыхали в деревушке Курмайор. Осенью прошлого года там уже возникала похожая ситуация. Также эвакуировали жителей и перекрыли ряд автотрасс.
 
 
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Ледник Планпансье может обрушиться со склона Монблана. 40-градусная жара поставила под угрозу долину Валь Ферре на севере Италии. По словам специалистов, на нее...
 
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