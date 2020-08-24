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В Сирии на газопроводе прогремел взрыв. Вся страна осталась без электричества
24.08.2020 06:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего в понедельник на газопроводе на юге республики. Об этом сообщило агентство
По его данным, взрыв мог произойти из-за теракта. Как сообщает сирийский телеканал
Министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли уточнил, что взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра, расположенными в провинции Дамаск.
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Взрыв мог произойти из-за теракта. Как сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya, Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции.
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