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В Сирии на газопроводе прогремел взрыв. Вся страна осталась без электричества

24.08.2020 06:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего в понедельник на газопроводе на юге республики. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима.

По его данным, взрыв мог произойти из-за теракта. Как сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya, Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли уточнил, что взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра, расположенными в провинции Дамаск.

 
 
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Взрыв мог произойти из-за теракта. Как сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya, Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции.
 
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