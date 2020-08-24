В Сирии на газопроводе прогремел взрыв. Вся страна осталась без электричества

Источник материала: Tut.by

Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего в понедельник на газопроводе на юге республики. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима.

По его данным, взрыв мог произойти из-за теракта. Как сообщает сирийский телеканал Al Ekhbariya , Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли уточнил, что взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра, расположенными в провинции Дамаск.