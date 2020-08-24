Немецкие врачи подтвердили отравление Навального

Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен российский политик Алексей Навальный, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальный остается в искусственной коме, его состояние оценивается как «серьезное», но острой угрозы для жизни нет, сообщили в больнице. По их данным, последствия для Навального неясны, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы.

По данным «Шарите», яд - это ингибитор холинэстеразы, его токсичное действие подтверждено в нескольких независимых лабораториях, в результате чего было принято решение использовать соответствующее противоядие — атропин, пишет «Медуза».

К этому типу ядов относятся многие известные отравляющие вещества: табун, VX, «Новичок» и другие фосфорорганические нервно-паралитические вещества.

Напомним, что Алексею Навальному стала плохо во время авиаперелета. В больнице скорой помощи № 1 Омска, куда он был госпитализиварован, сообщили, что лабораторные исследования не выявили химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов. Кроме того, двое суток не было разрешения на эвакуацию. Соратники Навального считают, что это происходило, чтобы скрыть факт отравления.

Официальный представитель Ангелы Меркель заявил сегодня, что правительство ФРГ исходит из покушения на жизнь оппозиционного политика путем отравления. По словам спикера, подобные факты в недавней российской истории говорят о предумышленной попытке убийства. Поэтому Навальный находится под охраной сотрудников Федерального уголовного ведомства.

По словам спикера Меркель, он пребывает на лечении в Берлине по гуманитарным соображениям. Ранее канцлер лично заявила, что ФРГ готова принять Навального в любой больнице, передает «Эхо Москвы».

Германские политики требуют от российских властей быстрого, правдоподобного и прозрачного расследования преступления.