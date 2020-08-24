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В США опять беспорядки после стрельбы полицейских в афроамериканца
25.08.2020 06:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину. 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские утверждали, что мужчина был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.
Инцидент произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца
На видео, снятом очевидцем, видно, как двое полицейских стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину. Слышно семь выстрелов. Блейк, по всей видимости, не вооружен. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, непонятно.
По словам отца Блейка, его сын перенес операцию, состояние его здоровья стабильно.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал к немедленному, полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности.
«Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы», — заявил Байден, отметив, что Блейку стреляли в спину. «Эти выстрелы пробивают душу нашей нации», — добавил он.
Протестовать против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек, которые прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя «Мы не отступим!» Они поджигали припаркованные автомобили и бросали коктейли Молотова в полицейских.
Протесты переросли в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, власти ввели в Кеноше комендантский час.
В «Твиттере» власти Кеноши сообщили, что здания суда и администрации в понедельник будут закрыты из-за нанесенного протестующими ущерба.
Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка.
«В Джейкоба Блейка несколько раз выстрелили в спину средь бела дня. Хотя мы не знаем еще всех подробностей, но мы точно знаем, что он не первый чернокожий мужчина, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране», —
Власти штата начали расследование действий участвовавших в инциденте полицейских и отстранили их от исполнения обязанностей.
Днем в городе состоится протест в рамках движения Black Lives Matter, он начнется у дома Блейка и закончится у полицейского участка, который находится в четырех километрах, сообщили активисты движения.
В мае в соседнем с Висконсином штате Миннесота во время задержания погиб Джордж Флойд. Полицейскому, который прижимал коленом к земле шею Флойда за несколько минут до его смерти, было предъявлено обвинение в убийстве. Это событие стало толчком к одному из
Что произошло в Висконсине?
В пресс-службе полиции Кеноши заявили, что полиция прибыла на место инцидента, получив вызов о домашнем насилии около пяти вечера по местному времени в воскресенье.
Местное издание Kenosha News сообщает, что соседи якобы видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.
Эту же версию событий повторил адвокат и активист Бенджамин Крамп, к услугами которого обратилась семья Блейка.
Снятое очевидцем и появившееся в интернете видео не показывает, с чего начался инцидент.
На нем видно лишь его завершение: мужчина в белой майке и черных шортах направляется к джипу, а за ним следуют двое полицейских.
Когда мужчина пытается сесть в машину, полицейский хватает его за майку. Затем полицейские стреляют ему в спину — судя по звуку, не меньше семи раз.
Слышен гудок автомобиля — предполагается, от упавшей на руль головы Блейка.
В салоне в этот момент находились трое сыновей Блейка,
«Коп стрелял в их отца у них глазах. Они будут навсегда травмированы», — написал Крамп.
«Не было никаких причин стрелять в спину этого человека семь раз в то время, когда три его ребенка находились в автомобиле», — вторит активистка движения Black Lives Matter Уитни Кабал.
Корреспондентка местного телеканала опубликовала
В полиции подтвердили, что имела места стрельба с участием полицейских, но не сообщили подробностей, чем она была вызвана. Там также заявили, что после ранения Блейку была немедленно оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу в Милуоки.
Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование инцидента и обещал предоставить в прокуратуру заключение в течение 30 дней.
Находившиеся на месте инцидента полицейские отстранены от выполнения обязанностей.
После того как видео инцидента распространилось в соцсетях, на его месте собрались протестующие.
Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией и поджоге машин. В Кеноше был объявлен комендантский час до 7 утра понедельника.
Губернатор Висконсина Тони Эверс осудил чрезмерное применение силы в отношении чернокожих жителей штата. Он добавил, что потребует от чиновников штата конкретных действий, направленных на борьбу с расизмом.
В поддержку Блейка выступили многие политики-демократы от сенаторов до прокуроров.
«Джейкоб Блейк, вся страна молится за тебя», —
Кеннеди, представляющий 3-й округ Массачусетса в конгрессе США, заявил, что без конкретных действий и реформ невозможно остановить полицейское насилие и расизм, с которым чернокожие американцы сталкиваются каждый день.
Но сын президента США Дональд Трамп-младший увидел историю в ином свете — он указал на беспорядки в Висконсине как аргумент в пользу отца на предстоящих президентских выборах.
«Выбор — за вами: хотите ли вы [увидеть] такое у себя на заднем дворе или нет», —
Он назвал протесты анархией и поделился видео горящего здания, предположительно подожженного протестующими.
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В американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину. 29-летний афроамериканец по...
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