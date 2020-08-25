Источник материала: Tut.by

Недавно Александр Лукашенко заявил о том, что некие силы имеют целью отсечь Гродненскую область, явно намекая на претензии со стороны Польши. Там уже ответили , что не имеют таких намерений и уважают принцип территориальной целостности государств. Мы решили вспомнить, как и когда менялись границы в Европе после Второй мировой войны, оставив за скобками самые очевидные события — само послевоенное урегулирование, распад СССР, Югославии и объединение Германии.



Фото: pixabay.com

Сразу после Второй мировой войны в Европе начался передел территорий, но вот новых государств на карте так и не появилось, за исключением, разве что, ГДР и ФРГ. Бывшие страны Оси утратили значительные территории, которые достались победителям, а следующие несколько лет после прекращения боевых действий в Старом Свете процесс пересмотра границ продолжался. Однако после заключения мирных договоров европейские страны не знали существенных территориальных изменений до начала 1990-х годов.

Обмен



Фото: Wikimedia Commons

Самым крупным территориальным изменением с момента окончания Второй мировой войны в Европе, не являющимся частью урегулирования споров, до 2014 года был добровольный обмен территориями между СССР и Польской Народной Республикой в 1951 году.

Оба участка, которые подлежали взаимному обмену, находились близ Львова и составляли по 480 км2 каждый. Польше был передан район городка Устшики-Дольне (в составе СССР известного как Нижние Устрики), где велась добыча нефти. СССР получил часть Люблинского воеводства с несколькими населенными пунктами, самым крупным из которых был Кристинополь (ныне Червоноград в Украине), обосновав целесообразность такого приобретения удобной транспортной сетью на новых территориях, хотя также там были значительные запасы угля. Договор между двумя странами был заключен 15 февраля 1951 года, а уже к концу осени все работы, в том числе и выселение жителей обеих обмениваемых областей, были завершены — окончательный документ был подписан 17 ноября.

Покупка



Янискоская ГЭС, построенная финской компанией на территории, приобретенной СССР. Фото: Wikimedia Commons

А вот покупка территорий в новейшей истории случалась нечасто. Один из немногих примеров произошел в 1947 году, когда СССР приобрел у Финляндии, которая вышла из войны в 1944 году и в силу ряда обстоятельств сохранила демократическое правительство и не попала в сферу влияния своего «красного» соседа, территорию в 176 км2 возле поселка Печенга в Мурманской области. Небольшая и незаселенная область понадобилась Советскому Союзу для создания каскада ГЭС, которые бы обеспечивали предприятия по производству Никеля, который добывался в Печенге — ранее известном как Петсамо и до войны принадлежавшем Финляндии.

Финны расстались с областью за 700 миллионов финских марок: свою энергетическую инфраструктуру в регионе, разрушенную в результате войны, они не могли позволить себе восстановить, зато финские фирмы создали несколько ГЭС и плотин по контракту для советской стороны.

Плебисцит

В послевоенной истории Европы есть примеры, когда будущее территории решалось всенародным голосованием. Речь о Сааре — небольшой области на западе Германии, которую после войны заняли французы. Судьба у региона была сложная. После Первой мировой войны эти территории, известные своим угольным бассейном, были заняты войсками победителей и, согласно решению Лиги Наций — прообраза ООН, стала подмандатной территорией Франции. Гитлер вновь вернул область в состав Германии еще до начала новой войны, а с ее окончанием она вновь попала под управление французов в качестве протектората. Тогда существовало три мнения, как следует решить судьбу региона: создать там независимое карликовое государство, присоединить территорию к Франции или вернуть ее Германии.

В октябре 1955 года в Сааре провели референдум, где против независимости высказалось около двух третей населения. Учитывая результаты плебисцита, через год между Францией и Германией был заключен договор, который предусматривал передачу территории ФРГ. С первого дня 1957 года регион вошел в состав немецкого государства, хотя до 1959 года оставался под контролем Франции.

«Лизинг»

С 1949 года немецкой пограничной территорией на Рейне площадью всего 70 км2 с центром в поселке Эльтен, где проживало всего несколько тысяч человек, значительная часть из которых была голландцами, управляли Нидерланды. Это было частью плана по аннексии германских территорий в счет послевоенных компенсаций за причиненные убытки и разрушения. Однако уже в 1960 году стороны пришли к соглашению о возвращении территории, и в 1963 году эта область вновь вошла в состав ФРГ за компенсацию в 280 миллионов марок.

«Развод»

Примеров так называемого «развода» — бескровного и бесконфликтного отделения одного государства от другого — в истории послевоенной Европы немного. Распад двух государств, строившихся на схожей системе объединения союзных республик — СССР и Югославии — породил череду кровопролитных конфликтов.

С другой стороны, разделение Чехословакии на Чехию и Словакию и называют «бархатным разводом», так как оно произошло абсолютно мирно и бескровно: просто две страны с первого дня 1993 года стали жить врозь.

А вот последним примером настоящего бескровного «развода» в Европе можно назвать разделение так называемой Малой Югославии в 2006 году на Сербию и Черногорию, которому предшествовал референдум о статусе последней.

Дарование независимости

После Второй мировой войны обширная британская колониальная империя начала разваливаться. Первой из короны выпала ее жемчужина — Индия, впоследствии разделившаяся на два государства: собственно Индию и Пакистан. Затем последовала очередь других территорий, контролировавшихся Великобританией: Палестины, Малайи, а с 1960 года и африканских колоний.

Но у англичан были владения и в Европе — Гибралтар, который до сих пор является предметом спора с Испанией, Мальта и Кипр. В 1960 году киприоты, начавшие партизанскую войну против британских сил, получили независимость, а через четыре года и Мальта стала суверенным государством — обе страны до сих пор остаются частью британского Содружества наций.

Оккупация

Однако независимость Кипра оказалась камнем преткновения для соседних держав. Греция хотела присоединения острова к себе, а Турция также имела виды на эту территорию, так как пятую часть населения там составляли этнические турки, проживавшие преимущественно на севере. В новообразованном государстве установили систему квот при приеме на государственные должности, но это не помогало снизить напряженность между греческой и турецкой общинами. В итоге стали формироваться вооруженные отряды, последовали стычки и появились жертвы. В результате на остров были введены миротворцы ООН.

А в 1974 году правившая в тот момент в Греции по сути военная хунта — «черные полковники» — организовала государственный переворот, с помощью местных прогреческих сил свергнув президента, которым был с момента получения независимости православный архиепископ Макариос.

Турки увидели, что это грозит объединением острова с Грецией, и ввели туда свои войска, которые захватили около трети территории республики. В 1983 году на этих землях была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признала только Турция, а Совет Безопасности ООН в своей резолюции назвал незаконным образованием. Остров разделен до сих пор, в северной его части по-прежнему присутствуют турецкие, по сути оккупационные, войска.

Аннексия



Фото: Reuters

Аннексией можно считать фактическое и юридическое присоединение целого государства или его части к другому против воли его правительства. Именно это произошло в Крыму в 2014 году, когда на волне политической нестабильности в Украине был проведен референдум о статусе полуострова, где, по официальным данным, более 96% проголосовавших высказались за вхождение в состав России.

Украинское законодательство вообще не имеет положений о местном референдуме, так что такое волеизъявление крымчан по определению являлось незаконным. Помимо прочего, во время подготовки к голосованию на полуострове появились так называемые «вежливые люди» или «зеленые человечки» — вооруженные формирования без опознавательных знаков, присутствие которых ставит под сомнение результаты референдума.

Односторонний суверенитет

Одностороннее провозглашение независимости определенной территории — очень распространенный шаг не только в Европе, но и во всем мире. Кто-то, вроде Шотландии и Каталонии, так и не решился действовать вне правового поля, предпочитая, по возможности, цивилизованный диалог. Но есть и другие примеры регионов, которые пошли до конца — такое провозглашение независимости либо вело к вооруженному конфликту (Приднестровье в 1990 году, ДНР и ЛНР в 2014 году), либо было его следствием (Южная Осетия и Нагорный Карабах в 1991 году, Абхазия в 1994 году, Косово в 2008 году). В отличии от Северного Кипра, иностранные армии напрямую эти территории не оккупировали.

Большинство таких конфликтов создают неразрешимую дилемму современного международного права, где задается вопрос, что определить приоритетом: право наций на самоопределение или нерушимость государственных границ? Так или иначе, во всех таких конфликтах в Европе и на Кавказе есть этно-языковая составляющая. Впоследствии, конечно, возможно и признание подобных государственных образований: Косово на данный момент признает 97 стран-членов ООН, а вот Абхазию с Южной Осетией пока только пять.