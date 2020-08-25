Грета Тунберг возвращается в школу

Источник материала: Tut.by

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться в школу после года перерыва. Об этом она написала у себя в Twitter.

«Мой академический год закончился, и так здорово снова вернуться в школу!» — отметила Тунберг.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Летом 2018 года 16-летняя шведская школьница впервые вышла к зданию парламента с самодельным плакатом, на котором было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат». Вместо школы Грета в течение нескольких недель приходила к парламенту. Она хотела, чтобы власти усилили меры по борьбе с изменениями климата. Свой одиночный протест юная экоактивистка начала за три недели до парламентских выборов.

Грета Тунберг объявила, что будет выходить к парламенту вместо уроков каждую пятницу. Она стала инициатором экодвижения Fridaysforfuture («Пятницы ради будущего»).

На климатическом саммите ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2019 года Грета обвинила мировых лидеров в том, что «своими пустыми речами» они «лишили ее детства».

Грета Тунберг стала символом эко-протеста. Ее даже номинировали на Нобелевскую премию мира. В декабре 2019 года журнал Time назвал Тунберг «человеком года». Она стала самым молодым человеком года по версии издания.