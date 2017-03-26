МИНСК, 26 мар — Sputnik. Эти выходные стали насыщенными для людей, влюбленных в латиноамериканские танцы: в Минске проходят уже пятые, юбилейные соревнования по танцевальному спорту World Open Minsk — 2017.

Мероприятие традиционно проводится при поддержке Белорусского Альянса Танцевального Спорта и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. В этом году Дворец спорта в Уручье собрал на паркете около тысячи пар, которые представляют более 15 стран мира.

Судейский состав тоже можно считать по-настоящему международным: конкурсантов собрались оценивать представители из 17 стран. Участники выступают в общей сложности в 35 категориях, которые включают в себя взрослые, детские и юниорские группы. Для победителей кроме кубков и медалей также предусмотрен призовой фонд.



Для того, чтобы очаровать судей, недостаточно идеально исполнить танцевальные движения © Sputnik / Марина Серебрякова



В латиноамериканских танцах ценится яркость и индивидуальность © Sputnik / Марина Серебрякова



Танцевали все - даже маленькие дети © Sputnik / Марина Серебрякова



За один день были использованы литры лака для волос и тонального средства © Sputnik / Марина Серебрякова



Участники выступали в общей сложности в 35 категориях © Sputnik / Марина Серебрякова



Кубки для призеров © Sputnik / Марина Серебрякова 1 / 6 © Sputnik / Марина Серебрякова Для того, чтобы очаровать судей, недостаточно идеально исполнить танцевальные движения

Вечером в фойе Дворца спорта было много шума, эмоций, волнения и блесток — участники готовятся к выступлениям. Для того, чтобы очаровать судей, недостаточно идеально исполнить танцевальные движения, нужно вжиться в свой образ, поразить необычным нарядом и безупречным макияжем. За один день выливаются и размазываются литры лака для волос и тонального средства.

В латиноамериканских танцах ценится яркость и индивидуальность, что каждый из участников старается показать. Среди занятых своими делами взрослых бегают и совсем маленькие конкурсанты, для них турнир скорее напоминает приключение, возможность пообщаться с друзьями и повеселиться. Кажется, что общее волнение их совсем не касается.