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Конкурс для любителей латиноамериканских танцев прошел в Минске

26.03.2017 20:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Эти выходные стали насыщенными для людей, влюбленных в латиноамериканские танцы: в Минске проходят уже пятые, юбилейные соревнования по танцевальному спорту World Open Minsk — 2017.

Мероприятие традиционно проводится при поддержке Белорусского Альянса Танцевального Спорта и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. В этом году Дворец спорта в Уручье собрал на паркете около тысячи пар, которые представляют более 15 стран мира.

Судейский состав тоже можно считать по-настоящему международным: конкурсантов собрались оценивать представители из 17 стран. Участники выступают в общей сложности в 35 категориях, которые включают в себя взрослые, детские и юниорские группы. Для победителей кроме кубков и медалей также предусмотрен призовой фонд.

  • Конкурс для любителей латиноамериканских танцев прошел в Минске
    Для того, чтобы очаровать судей, недостаточно идеально исполнить танцевальные движения
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Конкурс для любителей латиноамериканских танцев прошел в Минске
    В латиноамериканских танцах ценится яркость и индивидуальность
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Конкурс для любителей латиноамериканских танцев прошел в Минске
    Танцевали все - даже маленькие дети
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Конкурс для любителей латиноамериканских танцев прошел в Минске
    За один день были использованы литры лака для волос и тонального средства
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Конкурс для любителей латиноамериканских танцев прошел в Минске
    Участники выступали в общей сложности в 35 категориях
    © Sputnik / Марина Серебрякова
  • Конкурс для любителей латиноамериканских танцев прошел в Минске
    Кубки для призеров
    © Sputnik / Марина Серебрякова
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© Sputnik / Марина Серебрякова
Для того, чтобы очаровать судей, недостаточно идеально исполнить танцевальные движения

Вечером в фойе Дворца спорта было много шума, эмоций, волнения и блесток — участники готовятся к выступлениям. Для того, чтобы очаровать судей, недостаточно идеально исполнить танцевальные движения, нужно вжиться в свой образ, поразить необычным нарядом и безупречным макияжем. За один день выливаются и размазываются литры лака для волос и тонального средства.

В латиноамериканских танцах ценится яркость и индивидуальность, что каждый из участников старается показать. Среди занятых своими делами взрослых бегают и совсем маленькие конкурсанты, для них турнир скорее напоминает приключение, возможность пообщаться с друзьями и повеселиться. Кажется, что общее волнение их совсем не касается.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году на традиционном мероприятии собралось около тысячи пар, представляющих около двух десятков стран мира.

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