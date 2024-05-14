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Новые дома, шестиполосные дороги и остатки концлагеря. Посмотрели, как меняется Масюковщина
14.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы давно не были в Масюковщине, то сегодня можете просто не узнать этот микрорайон. Дело в том, что сейчас тут разворачивается большая стройка. На расчищенной территории уже появились новые дороги и началось возведение первых многоэтажек. А еще в Масюковщине можно увидеть сохранившиеся постройки печально известного лагеря «Шталаг 352». И если раньше посещение этих мест было затруднительным (строения были частью закрытого военного городка), то теперь вход сюда открыт всем желающим. Мы прошлись по будущим новым кварталам и посмотрели, как они сейчас выглядят.
Как недавно
Мы сворачиваем на еще одну новую улицу. Она, кстати, названа в честь узника лагеря «Шталаг-352» Степана Злобина (про него мы расскажем ниже). Новая трасса соединила Масюковщину с Домбровкой. Пока что проезд по бетонке закрыт, но кажется, тут осталось только перерезать символическую красную ленту: дорога выглядит полностью готовой.
Надо сказать, что долгие годы большая часть Масюковщины была скрыта от посторонних глаз. До 2013 года тут располагался закрытый военный городок. Прилегающая к военной части территория также не была похожа на столичные кварталы – ее занимали разномастные частные дома, многочисленные СТО и другие производственные постройки. Процесс сноса и расчистки всей этой территории занял почти 10 лет.
Дело в том, что здесь в практически первозданном виде сохранились здания бывшего лагеря для советских военнопленных «Шталаг-352». По официальным данным в лагере погибло более 80 тысяч человек.
До войны в лесном массиве между деревнями Масюковщина, Ржавец, Веснинка и Глинище располагалась воинская часть. Место было удобным: совсем недалеко находится Минск, рядом − железная дорога. Географическое положение этого места оценили и немцы. Именно сюда после начала оккупации Беларуси начали приходить эшелоны с советскими военнопленными.
Лагерь в Масюковщине был перевалочным пунктом перед отправкой людей в Польшу и Германию. Уже после войны удалось установить, что зимой 1941-1942 годов в «Шталаге-352» одновременно находилось более 140 тысяч солдат. Для многих из них Масюковщина стала последним приютом.
Глядя на сохранившиеся здания, сложно предположить, сколько ужаса видели эти немые свидетели войны.
А вот в этой полуразвалившейся казарме действовал лагерный лазарет. Кстати, именно в нем санитаром для сыпнотифозных работал будущий журналист Степан Злобин (тот самый, чьим именем назвали новую улицу). Во время пребывания в лагере Степану удалось выпустить рукописную газету «Пленная правда». Заметки в газету Злобин с товарищами писал вручную по ночам. Единственный уцелевший экземпляра «Пленной правды» сейчас хранится в музее истории Великой Отечественной войны. Сам Степан Злобин прошел несколько концлагерей, но сумел выжить.
Впрочем, согласно ПДП, эту территорию планируется сохранить. Тут может появиться мемориал с музеем, который разместится в здании бывшего лазарета. Пока же, если не знать историю, это просто тихий и зеленый уголок Минска с интересными старыми постройками.
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Если вы давно не были в Масюковщине, то сегодня можете просто не узнать этот микрорайон. Дело в том, что сейчас тут разворачивается большая стройка. На расчищенной...
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