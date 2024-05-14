Новые дома, шестиполосные дороги и остатки концлагеря. Посмотрели, как меняется Масюковщина

Дело в том, что здесь в практически первозданном виде сохранились здания бывшего лагеря для советских военнопленных «Шталаг-352». По официальным данным в лагере погибло более 80 тысяч человек.

До войны в лесном массиве между деревнями Масюковщина, Ржавец, Веснинка и Глинище располагалась воинская часть. Место было удобным: совсем недалеко находится Минск, рядом − железная дорога. Географическое положение этого места оценили и немцы. Именно сюда после начала оккупации Беларуси начали приходить эшелоны с советскими военнопленными.