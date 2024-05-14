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Новые дома, шестиполосные дороги и остатки концлагеря. Посмотрели, как меняется Масюковщина

14.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы давно не были в Масюковщине, то сегодня можете просто не узнать этот микрорайон. Дело в том, что сейчас тут разворачивается большая стройка. На расчищенной территории уже появились новые дороги и началось возведение первых многоэтажек. А еще в Масюковщине можно увидеть сохранившиеся постройки печально известного лагеря «Шталаг 352». И если раньше посещение этих мест было затруднительным (строения были частью закрытого военного городка), то теперь вход сюда открыт всем желающим. Мы прошлись по будущим новым кварталам и посмотрели, как они сейчас выглядят.


Начинаем нашу прогулку с абсолютно новой дороги, которая соединит улицы Ольшевского и Владислава Голубка. Пока что проезд автомобилей по свежему асфальту закрыт (тут укладывают последние метры и заканчивают коммуникации), но пешеходы уже вовсю осваивают новый маршрут.

В солнечный весенний денек на новенькой дороге можно встретить мам с колясками, велосипедистов, самокатчиков и просто прохожих, изучающих новоиспеченную магистраль. По ней, кстати, будет легко дойти пешком в Каменную Горку.



На новой дороге уже установлены остановочные пункты, сделаны тротуары и разделительная полоса. Вообще, недавно появившаяся трасса смотрится очень необычно – ведь пока что широкополосную дорогу окружают огромные песчаные пустыри.



Впрочем, так будет недолго – поэтому спешим насладиться временным пустынным пейзажем. Совсем скоро на месте бывшего военного городка вырастут два жилых массива. Первый из них уже начали строить.


Как недавно рассказал на «Радио-Минск» генеральный директор «Минскстроя» Александр Терехов, в новой Масюковщине уже стартовало строительство двух первых домов. Возводится жилье силами «МАПИД». Квартиры в новостройках, в первую очередь, предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий. До конца года строители планируют начать еще три жилых многоэтажки.



Сейчас строители начали осваивать Масюковщину-4, которая будет более компактной. Тут возведут всего четыре жилых дома на 416 квартир. Панельные новостройки сгруппируют по парам, благодаря чему внутри домов получатся уютные дворы, свободные от транспорта.


В Масюковщине-3, которая будет более масштабной по размерам, построят 18 домов. В многоэтажках от «МАПИД» и Минского домостроительного комбината будет около 3100 квартир. Кроме того, в микрорайоне запроектировано три садика и две школы.


Мы сворачиваем на еще одну новую улицу. Она, кстати, названа в честь узника лагеря «Шталаг-352» Степана Злобина (про него мы расскажем ниже). Новая трасса соединила Масюковщину с Домбровкой. Пока что проезд по бетонке закрыт, но кажется, тут осталось только перерезать символическую красную ленту: дорога выглядит полностью готовой.



Рядом с автомобильной дорогой замечаем свежую велодорожку и радующий новой плиткой тротуар для пешеходов. 


Надо сказать, что долгие годы большая часть Масюковщины была скрыта от посторонних глаз. До 2013 года тут располагался закрытый военный городок. Прилегающая к военной части территория также не была похожа на столичные кварталы – ее занимали разномастные частные дома, многочисленные СТО и другие производственные постройки. Процесс сноса и расчистки всей этой территории занял почти 10 лет.


Сегодня Масюковщина только открывается для горожан. И пока этот микрорайон не застроили многоэтажками, мы бы советовали посетить его историческую часть, связанную с трагическими событиями Великой Отечественной войны.


Дело в том, что здесь в практически первозданном виде сохранились здания бывшего лагеря для советских военнопленных «Шталаг-352». По официальным данным в лагере погибло более 80 тысяч человек.

До войны в лесном массиве между деревнями Масюковщина, Ржавец, Веснинка и Глинище располагалась воинская часть. Место было удобным: совсем недалеко находится Минск, рядом − железная дорога. Географическое положение этого места оценили и немцы. Именно сюда после начала оккупации Беларуси начали приходить эшелоны с советскими военнопленными.


Лагерь в Масюковщине был перевалочным пунктом перед отправкой людей в Польшу и Германию. Уже после войны удалось установить, что зимой 1941-1942 годов в «Шталаге-352» одновременно находилось более 140 тысяч солдат. Для многих из них Масюковщина стала последним приютом.

Глядя на сохранившиеся здания, сложно предположить, сколько ужаса видели эти немые свидетели войны.


К примеру, вот это желтое здание – бывший пищеблок. Тут пленные могли получить баланду из гнилых отходов. За пищеблоком располагалось овощехранилище, в котором нацисты устроили карцер с нечеловеческими условиями.


А вот в этой полуразвалившейся казарме действовал лагерный лазарет. Кстати, именно в нем санитаром для сыпнотифозных работал будущий журналист Степан Злобин (тот самый, чьим именем назвали новую улицу). Во время пребывания в лагере Степану удалось выпустить рукописную газету «Пленная правда». Заметки в газету Злобин с товарищами писал вручную по ночам. Единственный уцелевший экземпляра «Пленной правды» сейчас хранится в музее истории Великой Отечественной войны. Сам Степан Злобин прошел несколько концлагерей, но сумел выжить.


Сегодня бывшие лагерные постройки выглядят как обычные заброшки. В отличие от лагерного кладбища, где еще в советские годы возвели мемориальный комплекс «Масюковщина» (по дороге на рынок Ждановичи), на месте самого лагеря пока нет ни памятных знаков, ни табличек, ни каких-то указателей.


Впрочем, согласно ПДП, эту территорию планируется сохранить. Тут может появиться мемориал с музеем, который разместится в здании бывшего лазарета. Пока же, если не знать историю, это просто тихий и зеленый уголок Минска с интересными старыми постройками.

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы давно не были в Масюковщине, то сегодня можете просто не узнать этот микрорайон. Дело в том, что сейчас тут разворачивается большая стройка. На расчищенной...
 
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