МИНСК, 27 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам совместного проекта НТВ и агентства Sputnik "Ты супер!" перед финалом шоу в Кремлевском дворце, сообщается на сайте телеканала НТВ.

Обращение президента РФ зачитала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Приветствую победителей, организаторов, гостей и зрителей замечательного конкурса "Ты супер!" и благодарю всех его участников, ведь даже название этого состязания говорит о том, что каждый из вас — большой молодец, каждый обладает самобытным творческим даром, трудолюбием и настойчивостью. Эти качества — непременные атрибуты успеха, и не сомневаюсь, что вас ждет яркое и интересное будущее.

Важно, что вы показали не только свои прекрасные исполнительские возможности, но и пример взаимной поддержки, искренне переживая за своих новых товарищей, которые представляли самые разные страны мира. Сумели создать удивительную атмосферу открытости и единства, доказав десяткам миллионов людей, что для настоящего таланта, целеустремленности, оптимизма нет никаких преград. И неудивительно, что проект с вашим участием обрел огромную популярность и заслужил продолжение, чтобы другие ребята получили возможность проявить себя и осуществить свои мечты.

Оставайтесь такими же смелыми, сильными духом и добрыми. Никогда не теряйте веру в себя и в справедливость.

Вы действительно супер! Удачи вам во всем!" — цитирует обращение Путина телеканал НТВ.

Видеозапись долгожданного финала шоу "Ты супер!" на сцене Кремлевского дворца можно будет увидеть сегодня, 27 мая, в 20:00 на сайте Sputnik Беларусь.

"Ты супер!" — проект телеканала НТВ и агентства Sputnik, в котором участвуют представители 12 стран. С помощью участия в шоу дети с непростой судьбой смогли поразить своим талантом многомиллионную зрительскую аудиторию и поработать с лучшими педагогами и продюсерами.