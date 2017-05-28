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Джамала защитила снявшего штаны во время ее выступления на "Евровидении" пранкера
29.05.2017 09:56 — Новости Культуры | Tut.by
Украинская певица Джамала заявила, что не винит пранкера Виталя Седюка, который снял штаны во время ее выступления на конкурсе «Евровидение-2017». Об этом пишет издание «Обозреватель».
«Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов», — подчеркнула Джамала. Она отметила, что пранкер испугался больше, чем она сама.
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Позднее он объяснил свой поступок. «Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни», — рассказал пранкер.
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Украинская певица Джамала заявила, что не винит пранкера Виталя Седюка, который снял штаны во время ее выступления на конкурсе "Евровидение-2017". Об этом в...
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