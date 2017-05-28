Чтобы быстрее купить носки, экс-премьер-министр Великобритании прошел в магазине без очереди

В минувшие выходные покупатели одного из лондонских магазинов сняли, как бывший премьер-министр страны нарушил святое для британцев правило очереди и прошел к кассе в обход других посетителей.

Такие ухищрения понадобились Дэвиду Кэмерону, чтобы скорее купить пару носков.

«В своем костюме и с двумя охранниками он смотрелся не к месту. Не знаю, почему ему так срочно понадобились носки, но, видимо, ему они были сильно нужны, — рассказала автор видео. Непонятно, почему к нему должны относиться по-особому, когда он больше не премьер, ведь он проходит без очереди. По-любому он мог бы и постоять в очереди вместе со всеми».

Напомним, что в 2010—2016 годах Кэмерон как руководитель консервативной партии являлся премьер-министром Великобритании. Он выступил за проведение референдума о членстве Великобритании в составе ЕС. Но после того, как сторонники выхода из Европейского союза победили, ушел в отставку.