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Чтобы быстрее купить носки, экс-премьер-министр Великобритании прошел в магазине без очереди
29.05.2017 12:16 — Новости Культуры | Tut.by
В минувшие выходные покупатели одного из лондонских магазинов сняли, как бывший премьер-министр страны нарушил святое для британцев правило очереди и прошел к кассе в обход других посетителей.
Такие ухищрения понадобились Дэвиду Кэмерону, чтобы скорее купить пару носков.
«В своем костюме и с двумя охранниками он смотрелся не к месту. Не знаю, почему ему так срочно понадобились носки, но, видимо, ему они были сильно нужны, —
Напомним, что в 2010—2016 годах Кэмерон как руководитель консервативной партии являлся премьер-министром Великобритании. Он выступил за проведение референдума о членстве Великобритании в составе ЕС. Но после того, как сторонники выхода из Европейского союза победили,
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В минувшие выходные покупатели одного из лондонских магазинов сняли, как бывший премьер-министр страны нарушил святое для британцев правило очереди и прошел к...
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