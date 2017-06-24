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Зажгли реку: фестиваль водных фонариков прошел в Гродно

25.06.2017 10:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Несколько сотен гродненцев пришли 24 июня в парк Жилибера на первый в городе фестиваль водных фонариков. Китайскую традицию в Гродно привезли организаторы из Санкт-Петербурга, которые уже пять лет запускают фонарики во многих городах России, а в этом году доехали и до Беларуси.

Фонарики, которые можно было купить на месте, запускали с берегов Городничанки: они проплывали пару десятков метров и останавливались у специально натянутой нити, там где речка уходит под землю.

Организаторы предложили гродненцам два вида фонариков: в виде цветка лотоса и в виде коробочки. Оба варианта сделаны из рисовой бумаги и не должны загрязнять природу, но даже несмотря на это после праздника их все вылавливают из воды, чтобы не оставлять мусор.








Организаторы говорят, что фонарики исполняют желания — главное написать его внутри или прошептать во время запуска на воду. Фонарик-лотос исполняет духовные желания, коробочка — материальные.

«Это романтические вечернее мероприятие для целевой аудитории постарше, для семейных людей. Оно посвящено любви», — рассказала Анна Власова, региональный менеджер арт-проекта «Вместе зажигаем».

Романтическую атмосферу создавала живая музыка и музыка в записи, также прошло файер-шоу — в общем запуск фонариков сопровождала почти часовая развлекательная программа.








Фестиваль водных фонариков приехал в Гродно впервые. До этого он уже проходил в Минске, планируются праздники и во всех остальных областных центрах, а также в Бобруйске.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Несколько сотен гродненцев пришли 24 июня в парк Жилибера на первый в городе фестиваль водных фонариков. Китайскую традицию в Гродно привезли организаторы из...

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