Возле ратуши в Витебске, на улице Крылова, появилась уникальная арт-скамья — механизмы на ее сиденье вращаются. Называется она «Сидейка».





Металлический каркас выполняет роль рамы для полотна, которое поделено на 256 независимо вращающихся друг от друга деревянных деталей. Каждый человек может не только отдохнуть на скамье, но и составить один из трех рисунков или свой неповторимый коллаж из огромного количества возможных вариантов.

«Скамейка создана для того, чтобы любой мог испытать радость создания. Не обошлось и без любви к Витебску. Место для арт-объекта выбрали в самом сердце города, в память о художниках, которые его прославляли. Верю, что скамья простоит долго, а жители проявят творчество — и мы будем каждый день видеть улицу Крылова разной», — объяснил концепцию проекта его автор — музыкант и композитор Евгений Половинский.

Евгений Половинский работает в коллективе «Серебряная свадьба» и оркестре «Смена», пишет музыку для спектаклей. Технического образования у него нет, поэтому в реализации творческого эксперимента ему помогала команда.





Идея проекта возникла у Евгения 4 года назад, некоторое время понадобилось для поиска спонсоров. Откликнулись фармпредприятие ООО «Рубикон» и другие меценаты. Расписать «Сидейку» помогли три витебских художника: Дмитрий Горолевич, Андрей Духовников и Александр Вышка.

«Это один из редких случаев, когда я могу быть не только администратором, директором Центра современного искусства, но и художником, — отметил Андрей Духовников. — Этот проект настоящий, свободный, народный. Кроме того, тут много технологичных моментов, нюансов обработки дерева. Это серьезные инженерная работа, проектирование, дизайн».