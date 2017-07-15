МИНСК, 16 июл — Sputnik. Седьмой сезон американского телесериала "Игра престолов" выходит на телеэкраны вечером в воскресенье.

"Игра престолов" — один из самых популярных современных сериалов: аудитория каждой серии насчитывает десятки миллионов человек, если учитывать и пиратские, и лицензионные просмотры.

Сюжет саги построен на цикле книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и рассказывает о противостоянии за трон в вымышленном мире Семи Королевств. Зрителям сериал полюбился за счет удачного подбора актеров и неожиданных поворотов сюжета — в том числе и внезапных смертей главных героев.

Предпоследний, седьмой сезон "Игры престолов" будет представлен телеканалом HBO вечером в воскресенье. По белорусскому времени к тому времени будет уже ночь, а утром в понедельник зрители смогут посмотреть первую серию нового сезона "Игры престолов" в онлайн-кинотеатрах.



© REUTERS Mario Anzuoni Гвендолин Кристи на премьере нового сезона "Игры престолов"

Пока не известно, покажут ли сериал по транслируемым в Беларуси телеканалам — ранее "Игру престолов" показывали по российскому ТВ.

Новый сезон будет самым коротким — всего семь серий, — однако все они будут идти дольше часа. Завершится же фэнтези-история уже летом 2018 года. Кому в итоге достанется Железный трон — строжайшая тайна, о которой не говорят ни писатель Мартин, ни телепродюсеры.