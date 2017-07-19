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Стало известно, когда появятся новые книги о мире Гарри Поттера
20.07.2017 19:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Две новые книги о вселенной Гарри Поттера увидят свет этой осенью, сообщает
Издательство Bloomsbury приурочит выпуск книг к 20-летию публикации первой книги поттерианы "Гарри Поттер и философский камень". Британская библиотека примет выставку "История магии", которая пройдет с октября по февраль.
Так, книга "Гарри Поттер: Путешествие сквозь историю магии" будет посвящена древнему колдовству, магии и единорогам. Издание "Гарри Поттер: История магии — Книга выставки" поведает о предметах, изучаемых в школе Хогвартс. Кроме того, книга расскажет о самой школе, где учился Поттер и его друзья.
В октябре также будет выпущена иллюстрированная версия третьей книги популярной серии "Гарри Поттер и узник Азкабана".
В 2016 году была опубликована восьмая книга о Поттере, получившая название "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Джоан Роулинг за 20 лет (с 1997 по 2007 год) написала семь книг о молодом волшебнике, которые впоследствии были изданы на 77 языках.
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Джоан Роулинг не принимала участие в создании новых произведений.
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