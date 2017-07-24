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В мире животных. Японский попугай строго воспитывает дерзкого бенгальского кота

25.07.2017 16:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Какаду из Японии живет вместе с вредным бенгальским котенком, которого ему приходится воспитывать. Порой попугай даже прибегает к репрессивным мерам, чтобы поставить на место наглеца. Впрочем, когда малыш ведет себя хорошо, то и воспитатель открывает для него свое любящее птичье сердце.


Фото: medialeaks.ru

Хохлатый какаду по кличке Карин живет в Японии. Вместе с ней в доме воспитываются попугаи Вишня, Абрикос и Слива, а также бенгальский котенок Найсуин. Хозяин публикует в твиттере видеоролики о приключениях своих домашних животных, и чаще всего в соцсети появляется Карин. Ведь она непросто домашний какаду — на ее крыльях лежит нелегкая миссия по воспитанию вредной Найсуин.

Несколько дней назад видеоролик, в котором какаду Карин наказывает наглую кошку, стал вирусным в интернете. Началось все с того, что птица закрыла коробку, в которую заглянул любопытный котенок.

Вскоре выяснилось, что Найсуин довольно злопамятна. Когда Карин открывает коробку, то кошечка мстит воспитательнице и бьет ее лапой в клюв. Разъяренная Карин снова захлопывает крышку, несколько секунд раздумывает, что делать с прохвосткой, а затем решает сбросить ее со стола. Но потом она передумывает и открывает ящик еще раз, но на этот раз птица гораздо осторожнее, и ее вид не сулит ничего хорошего для Найсуин.

Впрочем, судя по другим видео, какаду — очень трогательный и чуткий воспитатель. Птица часто играет с Найсуин с помощью мышки на палочке, и, похоже, осознанно передвигает игрушку, чтобы котенок смог охотиться.

Кстати, когда котикк хорошо себя ведет, то какаду нежно гладит ему подушечки на лапах. Ведь она строгий, но справедливый воспитатель.

 
 
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