Теленок вырос с собаками и думает, что он - один из них. И даже гоняет котов

Проблемы самоидентификации, оказывается, встречаются не только у людей, но и у животных. От одного теленка отказалась мать, поэтому его выходили в доме, где жили собаки. Теперь теленок думает, что он — пес, но будучи крупненьким мальчиком, уже пугает своих хвостатых товарищей.

Публикация от Happy Hens & Highlands Farm (@happyhensandhighlands) Сен 5 2017 в 6:33 PDT

В Эшвилле, штат Северная Каролина, живет Джеймс. Он не парень, а теленок породы шотландская высокогорная корова. Проблема Джеймса в том, что он думает, что он пес

Теленок появился в семье фермеров, разводящих скот, — Адама и Эмили Хопсон. Как пишет Metro , семья нашла новорожденного Джеймса три года назад в лесу на своей территории. Малыш был очень крупным, и, похоже, во время родов что-то пошло не так: врачи предположили, что в мозг какое-то время не поступал кислород, из-за чего он получил повреждения.

Эмили рассказала, что животное не знало, как подступиться к матери, чтобы сосать молоко, поэтому после неудачных попыток показать ему, что делать, пара взяла его в дом и выходила своими силами. Вскоре у теленка обнаружили инфекцию, но он выздоровел. Тем временем мать-корова отказывалась его признавать.

Публикация от Happy Hens & Highlands Farm (@happyhensandhighlands) Июл 15 2017 в 5:03 PDT

До сих пор Джеймс не совсем понимает, откуда берется молоко, поэтому готов лизать всё что угодно, включая людей и собак.

Когда Джеймс был малышом, то часто играл с собаками и перенял многие их привычки. Теперь он вырос, и это уже не так просто.

«Он становится очень крупным, поэтому если раньше, когда он бодал наших псов, это было мило, то теперь для них это жестковато и они уже не хотят играть с ним как раньше», — объяснила Эмили Хопсон.

Публикация от Happy Hens & Highlands Farm (@happyhensandhighlands) Июн 9 2017 в 8:41 PDT

Сейчас Джеймс живет в специальном загоне вместе с курочками и даже гоняет котов.

Публикация от Happy Hens & Highlands Farm (@happyhensandhighlands) Июл 25 2017 в 10:13 PDT

А чтобы ему не было одиноко, для него нашли других осиротевших телят, к которым другой скот относится довольно неприязненно.

«Они или задирали [Джеймса], или игнорировали его. Так что мы купили двух сироток ему для компании», — объяснила Эмили.

Когда инстаграм Эмили и Адама стал популярным, к ним стали все чаще обращаться люди, которые просили им продать коровок в качестве домашних питомцев. Но пара отказалась — все животные были им как родные.