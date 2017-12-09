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15-летняя белоруска в составе группы заняла третье место на реалити-шоу "Новая Фабрика звезд"

09.12.2017 22:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Группа «Север 17», в составе которой выступала 15-летняя минчанка Зинаида Куприянович, занята третье место на музыкальном реалити-шоу «Новая Фабрика звезд», итоги которой были подведены 9 декабря. Победитель был определен по результатам зрительского голосования, сообщается на сайте шоу.


Зинаида Куприянович. Фото: muz-tv.ru

Первоначально девушка, которая выступала под сценическим псевдонимом Зена, боролась за победу как сольный исполнитель. В ноябре 2017 года она вошла в состав группы «Север 17» (вместе с Даниилом Рувинским и Евгением Трофимовым). Этот коллектив, за который проголосовало 18,79% зрителей, поделил третье место с исполнителем Даниилом Данилевским. На втором месте оказался Никита Кузнецов, на первом — Гузель Хасанова.

Видео: ЗЕНА — Зина Куприянович

Зинаида Куприянович родилась в сентябре 2002 года в Минске. Она является лауреатом «Детской Новой Волны — 2013» и обладателем первой премии детского конкурса «Славянский базар в Витебске — 2014». Дважды, в 2015 и 2016 годах Зинаида пыталась попасть от Беларуси на Детское Евровидение.


Во время озвучивания мультфильма «Моана». Фото предоставлено дистрибьютером.

В 2016 году девушка озвучила главную героиню анимационного фильма «Моана», который выпустили создатели «Зверополиса» и «Холодного сердца».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минчанка Зинаида Куприянович стала финалисткой музыкального реалити-шоу "Новая Фабрика звезд", итоги которой были подведены 9 декабря. Победитель был определен по...

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