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15-летняя белоруска в составе группы заняла третье место на реалити-шоу "Новая Фабрика звезд"
09.12.2017 22:26 — Новости Культуры | Tut.by
Группа «Север 17», в составе которой выступала 15-летняя минчанка Зинаида Куприянович, занята третье место на музыкальном реалити-шоу «Новая Фабрика звезд», итоги которой были подведены 9 декабря. Победитель был определен по результатам зрительского голосования,
Первоначально девушка, которая выступала под сценическим псевдонимом Зена, боролась за победу как сольный исполнитель. В ноябре 2017 года она вошла в состав группы «Север 17» (вместе с Даниилом Рувинским и Евгением Трофимовым). Этот коллектив, за который проголосовало 18,79% зрителей, поделил третье место с исполнителем Даниилом Данилевским. На втором месте оказался Никита Кузнецов, на первом — Гузель Хасанова.Видео:
Зинаида Куприянович родилась в сентябре 2002 года в Минске. Она является лауреатом «Детской Новой Волны — 2013» и обладателем первой премии детского конкурса «Славянский базар в Витебске — 2014». Дважды, в 2015 и 2016 годах Зинаида пыталась
В 2016 году девушка
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Минчанка Зинаида Куприянович стала финалисткой музыкального реалити-шоу "Новая Фабрика звезд", итоги которой были подведены 9 декабря. Победитель был определен по...
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