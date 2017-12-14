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Фотоистория. Мужчина кормил белку, но голодные голуби решили вмешаться

15.12.2017 17:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фотографы Reuters стали свидетелями настоящей битвы за еду, которая случилась в Лондоне. Судя по фотографиям, местную белку уже давно прикармливает мужчина, который работает неподалеку. По крайней мере она спокойно берет из его рук еду и прыгает по всему туловищу. Но в их идиллию вмешались голуби.


Пара птиц начала отбирать еду у зверька, из-за чего началась драка. Судя по фотографиям, белка все-таки съела свой орешек. Правда, непонятно: была эта пища добыта в бою или белка получила ее в качестве утешительного приза.








 
 
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Фотографы Reuters стали свидетелями настоящей битвы за еду, которая случилась в Лондоне. Судя по фотографиям, местную белку уже давно прикармливает мужчина, который...

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