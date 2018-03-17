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185 сантиметров и 80 килограммов умиления. В зоопарке Санта-Барбары родилась девочка-жираф

17.03.2018 23:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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В зоопарке Санта-Барбары (штат Калифорния) 14 марта самка жирафа Одри родила девочку.


Фото: facebook.com/santabarbarazoo

Рост новорожденной — 1 метр 85 сантиметров, весит она более 80 килограммов. Взрослые жирафы этого подвида вырастают выше пяти метров.

Имя девочке пока не выбрали. На сайте зоопарка идет голосование, в котором уже определились четыре финалиста: Амира, Макена, Наггет и Куинтин.


Фото: facebook.com/santabarbarazoo

Жирафы из зоопарка Санта-Барбары относятся к масайскому подвиду, обитающему в Кении и Танзании. Помимо Одри там живут самец Майкл (отец новорожденной), самка Адия и самец Паркер.


Фото: facebook.com/santabarbarazoo
 
 
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В зоопарке Санта-Барбары (штат Калифорния) 14 марта самка жирафа Одри родила девочку.

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