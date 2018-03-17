185 сантиметров и 80 килограммов умиления. В зоопарке Санта-Барбары родилась девочка-жираф

В зоопарке Санта-Барбары (штат Калифорния) 14 марта самка жирафа Одри родила девочку.



Фото: facebook.com/santabarbarazoo

Рост новорожденной — 1 метр 85 сантиметров, весит она более 80 килограммов. Взрослые жирафы этого подвида вырастают выше пяти метров.

Имя девочке пока не выбрали. На сайте зоопарка идет голосование , в котором уже определились четыре финалиста: Амира, Макена, Наггет и Куинтин.



Фото: facebook.com/santabarbarazoo

Жирафы из зоопарка Санта-Барбары относятся к масайскому подвиду, обитающему в Кении и Танзании. Помимо Одри там живут самец Майкл (отец новорожденной), самка Адия и самец Паркер.



Фото: facebook.com/santabarbarazoo