Варганы, флейты, диджериду, кахоны, калимбы и другие необычные музыкальные инструменты своими руками делает пинчанин Сергей Хацкевич.

– Музыка – универсальный язык, который говорит нам о том, что все народы близки и взаимосвязаны. Музыкальные инструменты имеют свойство объединять людей. Через знакомство с ними можно узнать о целых пластах культуры какой-либо страны. А такой древний инструмент, как, к примеру, варган, еще и переносит к нашим истокам, позволяет прикоснуться на уровне подсознания к чему-то корневому, глубинному, – рассуждает Сергей Хацкевич. Музыкой он увлекался всю жизнь, постепенно открывал для себя этническое направление. Много слушал, читал, изучал, и особенно парню понравилось звучание варгана. Свой первый инструмент он купил в магазине, а затем пришла мысль попробовать сделать его самому. Благо, что Сергей любит и умеет работать руками. Так, с 2011 года мой собеседник и стал создавать варганы. Этот древнейший инструмент похож на ключ с язычком. Название произошло от древнеславянского слова «варга» – рот. Это объясняется тем, что при помощи рта, языка, дыхания можно извлечь всевозможные звуки природы – пение соловья, шум воды и даже сымитировать человеческую речь. Известны варганы с 12 века, со времен Средневековья. Интересно, что варганы есть в культуре многих народов мира. Так, у литовцев он называется домбралис, у венгров – доромб, у немцев и австрийцев – маультроммель, у якутов – хомус, у белорусов и украинцев – дрымба.

Сергей рассказывает, что всерьез заниматься изготовлением варганов он стал в Пинске: «Я родом из деревни Лошница Борисовского района. В Пинске жили мои друзья, здесь я познакомился с будущей супругой. Мы создали семью и обосновались в столице Полесья. Так что теперь знакомые и родственники называют меня полешуком. Думаю, что именно этот город во многом простимулировал меня создавать варганы. Появилась семья, которую нужно было обеспечивать, а работа в сфере строительства, которой я занимался раньше, перестала устраивать. Так, постепенно, постигая тонкости и учась на своих ошибках, я достиг высокого уровня в изготовлении варганов, получил хорошие отклики и спрос на инструменты. Теперь они продаются не только в Беларуси, но и в России, Франции, Англии и других странах. Заказами я обеспечен на полгода вперед».

Сегодня мастер может предложить покупателям большой модельный ряд варганов разных ценовых категорий – от 3 до 100 долларов. Они отличаются не только внешним видом, но и звучанием, тембром, и вариаций здесь может быть много. Так что изготовление варгана, по словам моего собеседника, – это постоянный поиск, эксперименты: «Каждый инструмент – всегда рождение чего-то нового. В процессе работы у меня порой трясутся руки от предвкушения и ожидания результата. Удовольствие в том, чтобы извлечь первый звук, настроить его до идеала и потом поиграть. Вместе с тем, изготовление музыкальных инструментов – непростой труд, который не терпит суеты. Творчество полностью поглощает и требует серьезных энергетических ресурсов».





Чем же так интересен варган? Во-первых, необычен сам процесс игры, ведь музыкант становится частью инструмента. Дело в том, что сам по себе варган не производит звуков, он играет только вместе с человеком и раскрывает его личностные характеристики, потому что связан с артикуляцией, голосом, интонацией, которые у каждого из нас особенные. Во-вторых, варган имеет оздоравливающие свойства и может использоваться как средство для релаксации. Каждая тональность варгана оказывает положительное воздействие на нервную систему, очищает от стрессового состояния, депрессии, невроза, помогает снять физическое, эмоциональное и психическое напряжение.





Сергей вместе с супругой Еленой часто бывают на различных фестивалях в Беларуси, где знакомят всех желающих с тонкостями игры на варгане. Мой собеседник отмечает, что именно варган открыл для него природу музыки, и это привело к тому, что он стал создавать и другие древние инструменты. Чаротка, сурма, пимак, сампоньо, поршневая флейта, сякухати, бар-чаймс, кахон – все это мастер научился делать сам. Каждый из инструментов интересен и имеет древние традиции. Например, чаротка – это традиционный белорусский инструмент, предшественница жалейки и дуды; сяхукати –продольная бамбуковая флейта, пришедшая в Японию из Китая; сампоньо – название народной разновидности флейты Пана, распространенной в Латинской Америке; кахон – ударный музыкальный инструмент родом из Перу; диджериду – музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии; калимба – «африканское ручное фортепиано».





Был как-то случай, что пимак (флейту американских индейцев) у Сергея заказал американец. Позже он написал мастеру, что инструмент полностью соответствует традициям и удивился, что южно-белорусский тростник очень похож в звучании на североамериканский. Факт, которым мастер может гордиться: в Якутске, в государственном музее хомуса (варгана), который рассказывает об истории происхождения и варганах 52-х стран мира, Беларусь представляют инструменты, сделанные именно нашим земляком. На одном из них, к слову, играет всемирно известный исполнитель на варгане из Якутии Спиридон Шишигин. Звучит варган Сергея Хацкевича и в далекой Японии – его оценил исполнитель и исследователь, президент японской Ассоциации любителей варгана Лео Тадагава. А еще варганы пинчанина использует в своем творчестве лидер белорусского этно-трио «Троица» Иван Кирчук. Все эти достижения стали отличным стимулом для мастера и далее совершенствоваться в любимом деле.





Еще одно увлечение Сергея Хацкевича – чайная культура. Недавно в Пинске семья Хацкевич открыла магазин «Чайная почта». Здесь Сергей предлагает разнообразные сорта этого напитка: «Чаем увлекаюсь 10 лет, это не только полезный и вкусный напиток, но и изысканный досуг, от которого можно получить такое же удовольствие, как от просмотра хорошего спектакля или кино. Китайская чайная традиция очень древняя, есть разные сорта чая, и каждый человек может найти то, что ему придется по вкусу». Есть в ассортименте и белорусский чай. «Здорово, что у нас в стране жива традиция травничества. Самостоятельно я заготавливаю иван-чай, чай из листочков смородины, морковный чай. К примеру, тот же иван-чай содержит массу полезных веществ. По свойствам он похож на китайский, но не имеет возбуждающего действия на нервную систему, так как не содержит кофеина. Он хорош как вечерний чай, либо когда человек хочет расслабиться». Сергей отмечает, что огромное значение в заготовке чая имеет каждый этап: сбор сырья в оптимальное время, подвяливание, скручивание, ферментация и другие. Только тогда можно рассчитывать на ароматный и полезный напиток высокого качества.

















В магазинчике «Чайная почта» его хозяева проводят дегустации и настоящие чайные церемонии, которые позволяют раскрыть все нюансы вкуса и аромата чая. А еще здесь можно приобрести различную посуду, сувениры, изделия ручной работы, и, конечно, музыкальные инструменты Сергея Хацкевича.





















Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора и из личного архива Сергея Хацкевича.