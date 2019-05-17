Источник материала: Полесская правда

Номер певицы ZENA в финале международного конкурса песни «Евровидение-2019» станет гораздо сильнее энергетически. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил режиссер номера Андрей Царь.



«Мы очень давно работаем над номером и много репетировали. Всегда хочется что-то поменять, и это бесконечный процесс, но правила есть правила. Поэтому номер должен остаться неизменным, но он в финале станет гораздо сильнее энергетически. Мы внесем небольшие правки, что касается света, звука, раскадровки — это то, что нам позволено, кардинально мы не можем ничего менять», — рассказал Андрей Царь.

Финальное шоу международного конкурса песни «Евровидение-2019» пройдет сегодня. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. ZENA исполнит свою песню «Like it» под номером 19.

Прямую трансляцию финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании: «Беларусь 1» и международный спутниковый «Беларусь 24». Израиль проводит «Евровидение» в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган «Евровидения-2019» — Dare To Dream («Не бойся мечтать»).

Абоненты фиксированной и сотовых сетей связи Республики Беларусь смогут принять участие в телефонном голосовании в рамках конкурса песни «Евровидение-2019». Информация о порядковых номерах участников, а также точное время начала и окончания голосования озвучивает ведущий конкурса в прямом эфире. По правилам конкурса голосовать за представителя своей страны нельзя.

Как сообщает «Белтелеком», тариф на услугу «Звонок на Евровидение» для абонентов фиксированной сети составляет 58 копеек с учетом налога на добавленную стоимость. Абоненты сети МТС смогут отправить SMS (стоимость 50 копеек) или совершить звонок по тарифу – 61 копейка за минуту соединения. Стоимость 1 минуты звонка абонентам оператора velcom согласно действующим тарифам.