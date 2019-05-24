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Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы
25.05.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
14-15 июня в Пинске пройдет фестиваль искусств «Зори над Пиной-2019». В рамках фестиваля мероприятия по различным видам искусства состоятся на различных городских площадках: в парке культуры и отдыха, на «Пинской пешеходке», в концертном зале.
Для участия необходимо предоставить в оргкомитет следующую информацию на e-mail: centrpinsk@mail.ru или по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7а, каб. № 9, отдел методической работы, телефон 8 (0165) 32 25 77:
Заявки на участие принимаются до 7 июня 2019 года.
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Учредителем городского фестиваля искусств «Зори над Пиной» является сектор культуры Пинского городского исполнительного комитета.
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