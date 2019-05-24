Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы

14-15 июня в Пинске пройдет фестиваль искусств «Зори над Пиной-2019». В рамках фестиваля мероприятия по различным видам искусства состоятся на различных городских площадках: в парке культуры и отдыха, на «Пинской пешеходке», в концертном зале.



Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, участником фестиваля может являться любой коллектив либо исполнитель профессионального или непрофессионального любительского творчества (без ограничения по возрасту), имеющий достойные награды в области культуры разных жанров и направлений.

Для участия необходимо предоставить в оргкомитет следующую информацию на e-mail: centrpinsk@mail.ru или по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7а, каб. № 9, отдел методической работы, телефон 8 (0165) 32 25 77:

заявка на участие (форма прилагается);

программа выступления и хронометраж;

список участников коллектива (включая сопровождающих лиц);

творческая характеристика участника с указанием творческих достижений и наград (если таковые имеются);

фотография участника или коллектива в цифровом формате, ссылка на видео выступления;

технический райдер выступления;

контактный телефон руководителя.

Заявки на участие принимаются до 7 июня 2019 года.