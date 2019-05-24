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Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы

25.05.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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14-15 июня в Пинске пройдет фестиваль искусств «Зори над Пиной-2019». В рамках фестиваля мероприятия по различным видам искусства состоятся на различных городских площадках: в парке культуры и отдыха, на «Пинской пешеходке», в концертном зале.

Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы
Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома, участником фестиваля может являться любой коллектив либо исполнитель профессионального или непрофессионального любительского творчества (без ограничения по возрасту), имеющий достойные награды в области культуры разных жанров и направлений.

Для участия необходимо предоставить в оргкомитет следующую информацию на e-mail: centrpinsk@mail.ru или по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7а, каб. № 9, отдел методической работы, телефон 8 (0165) 32 25 77:

  • заявка на участие (форма прилагается);
  • программа выступления и хронометраж;
  • список участников коллектива (включая сопровождающих лиц);
  • творческая характеристика участника с указанием творческих           достижений и наград (если таковые имеются);
  • фотография участника или коллектива в цифровом формате, ссылка на видео выступления;
  • технический райдер выступления;
  • контактный телефон руководителя.

Заявки на участие принимаются до 7 июня 2019 года.

Подробнее в Положении.

Учредителем городского фестиваля искусств «Зори над Пиной» является сектор культуры Пинского городского исполнительного комитета.

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Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы
В сентябре 2017 года три дня город жил праздником творчества «Зори над Пиной», который Пинщина ждала двадцать пять лет

 


Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы
В столице Полесья был дан старт новому культурному проекту «Пинская пешеходка». Одна из самых любимых горожанами и гостями старинная улица Ленина ожила и заиграла яркими красками – здесь звучали песни и музыка, танцевали детские и молодежные коллективы, свое творчество представили ремесленники.


Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы
Гончар Сергей Шелест обратился к исконному занятию своих предков и сохраняет его для будущих поколений

 

 


Принять участие в фестивале искусств «Зори над Пиной» приглашаются любители и профессионалы
Варганы, флейты, диджериду, кахоны, калимбы и другие необычные музыкальные инструменты своими руками делает житель Пинска Сергей Хацкевич

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