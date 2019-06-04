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«Смотрели друг на друга с недоумением». Витеблянин поймал рыбу-великана

05.06.2019 08:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жереха-великана весом 6 кг поймал витеблянин Анатолий Иванов в Западной Двине, пишут «Витьбичи».


Фото из архива Анатолия Иванова

Заядлый рыбак решил попробовать ловить рыбу на майского жука. Задержался в излюбленном месте — в районе речного порта. Затея большого успеха не имела.

Тогда мужчина взял в руки спиннинг с блесной-вертушкой. Хорошие удилище и катушка, тоненькая леска и удача и раньше помогали ему ловить жереха в полтора-два килограмма. Особей крупнее — по 3−4 кило — он видел только в телепередачах.

— Представляете, что я испытал, минут через пять после поклевки выудив такого великана? — с восторгом говорит о трофее Анатолий Иванов. — Думаю, мы некоторое время смотрели друг на друга с недоумением. Я думал, как мне удалось такого красавца взять?!

 
 
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Жереха-великана весом 6 кг поймал витеблянин Анатолий Иванов в Западной Двине.
 
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