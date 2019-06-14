Тест на засыпку. Как бы вы сдали ЦТ по обществоведению - одному из самых странных предметов в школе

Источник материала: Tut.by

На календаре — 15 июня, на термометре — около 27 градусов по Цельсию. Сегодня абитуриенты сдают третье ЦТ — по обществоведению. Предмет, несомненно, очень нужный, но довольно странный: слишком много в нем общих тем и понятий. Рискнете проверить, какие знания у вас остались со времен школы? Тогда поехали.

В тесте использованы фотографии с сайта unsplash.com .