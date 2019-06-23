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На видео попала мускулистая ворона с лапами гориллы. Ученый объяснил, в чем причина

24.06.2019 14:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь твиттера под ником llama поделился видео. На него попало странное существо: смесь птицы и гориллы. Со стороны кажется, что ворона прибрела мускулистые лапы-крылья.

«Терапевт: Вам не нужно бояться ворону-гориллу. Вороны-гориллы не существует.

Я смотрю в окно», — подписал это видео пользователь.

Орнитолог Кайли Свифт объяснила на своей странице в твиттере, что речь идет о большеклювой вороне, которая… загорает! По словам ученой, вороны поступают именно так: поджимают хвост и опускают крылья, чтобы те закрыли лапы. Таким образом вороны ухаживают за своими перьями и с помощью солнечных лучей бюрются с бактериями и клещами.

 
 
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Пользователь твиттера под ником llama поделился видео. На него попало странное существо: смесь птицы и гориллы. Со стороны кажется, что ворона прибрела мускулистые...
 
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