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На видео попала мускулистая ворона с лапами гориллы. Ученый объяснил, в чем причина
24.06.2019 14:06 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пользователь твиттера под ником llama поделился видео. На него попало странное существо: смесь птицы и гориллы. Со стороны кажется, что ворона прибрела мускулистые лапы-крылья.
«Терапевт: Вам не нужно бояться ворону-гориллу. Вороны-гориллы не существует.
Я смотрю в окно», — подписал это видео пользователь.
Орнитолог Кайли Свифт объяснила на своей странице в
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Пользователь твиттера под ником llama поделился видео. На него попало странное существо: смесь птицы и гориллы. Со стороны кажется, что ворона прибрела мускулистые...
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