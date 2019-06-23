На видео попала мускулистая ворона с лапами гориллы. Ученый объяснил, в чем причина

Источник материала: Tut.by

Пользователь твиттера под ником llama поделился видео. На него попало странное существо: смесь птицы и гориллы. Со стороны кажется, что ворона прибрела мускулистые лапы-крылья.

therapist: you don’t need to be afraid of gorilla crow. gorilla crow isn’t real. me, looking out the window: pic.twitter.com/5Yz8rkIikU — llama (@LlamaInaTux) 22 июня 2019 г.

«Терапевт: Вам не нужно бояться ворону-гориллу. Вороны-гориллы не существует.

Я смотрю в окно», — подписал это видео пользователь.

Орнитолог Кайли Свифт объяснила на своей странице в твиттере , что речь идет о большеклювой вороне, которая… загорает! По словам ученой, вороны поступают именно так: поджимают хвост и опускают крылья, чтобы те закрыли лапы. Таким образом вороны ухаживают за своими перьями и с помощью солнечных лучей бюрются с бактериями и клещами.