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Осенняя любовь в Гродненском зоопарке. Посмотрите, как лев Джонни мило ухаживает за львицей
10.10.2019 16:16 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники Гродненского зоопарка
Правда, Персея не особо отвечает на старания Джонни, но сотрудники зоопарка верят в своего питомца и пишут: «Джонни, не сдавайся! Добивайся взаимности!».
Такая осенняя любовь в зоопарке.
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Сотрудники Гродненского зоопарка выложили в своем аккаунте в Instagram забавное видео, в котором лев Джонни ухаживает за своей подругой Персеей. Нежно, ненавязчиво и...
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