Осенняя любовь в Гродненском зоопарке. Посмотрите, как лев Джонни мило ухаживает за львицей

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Гродненского зоопарка выложили в своем аккаунте в Instagram забавное видео, в котором лев Джонни ухаживает за своей подругой Персеей. Нежно, ненавязчиво и очень мило. Посмотрите, как он пытается привлечь внимание львицы.

Правда, Персея не особо отвечает на старания Джонни, но сотрудники зоопарка верят в своего питомца и пишут: «Джонни, не сдавайся! Добивайся взаимности!».

Такая осенняя любовь в зоопарке.