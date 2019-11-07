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Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк»
08.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Дипломом лауреата III степени в номинации «Народные инструменты. Цимбалы» награжден Роман Стасюкевич, лучшим в номинации «Народные инструменты. Баян» стал Илья Ненадик (оба – учащиеся Логишинской детской школы искусств). Дипломы II степени завоевали Ярослав Жебрун (номинация «Народные инструменты. Баян», Лыщенская ДШИ) и Анастасия Ломако из Парохонской ДШИ (номинация «Фортепиано»).
Людмила РЕБКОВЕЦ
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