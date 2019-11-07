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Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк»

08.11.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк»
Ряд наград привезли юные таланты района из Минска, где состоялся IV Международный конкурс искусств «Хрустальный василек».

Дипломом лауреата III степени в номинации «Народные инструменты. Цимбалы» награжден Роман Стасюкевич, лучшим в номинации «Народные инструменты. Баян» стал Илья Ненадик (оба – учащиеся Логишинской детской школы искусств). Дипломы II степени завоевали Ярослав Жебрун (номинация «Народные инструменты. Баян», Лыщенская ДШИ) и Анастасия Ломако из Парохонской ДШИ (номинация «Фортепиано»). 

Людмила РЕБКОВЕЦ

Кстати, юный цимбалист из Логишина Роман Стасюкевич стал стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь.

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Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк» Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк» Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк» Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк» Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк» Юные таланты Пинщины привезли награды международного конкурса искусств «Хрустальный василёк»

 
Теги: Минск
 
 
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