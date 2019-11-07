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Сегодня "Лістапад" назовет имена победителей
08.11.2019 09:20 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня главный кинофорум страны "Лістапад" назовет имена победителей. Уже вечером в кинотеатре "Москва" 26-му минскому фестивалю скажут: "Стоп! Снято!". За эту неделю зрители увидели более 150 авторских фильмов из 50 стран мира. Сопровождали эту киноосень мастер-классы от профессионалов индустрии и, конечно, встречи с создателями фильмов. Не менее активный "Лістапад" и в последний конкурсный день.
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Сегодня главный кинофорум страны "Лістапад" назовет имена победителей. Уже вечером в кинотеатре "Москва" 26-му минскому фестивалю скажут: "Стоп! Снято!". За эту неделю...
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