Лимит директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году будет сокращен.

Согласно постановлению Совета Министров №1102 от 29 декабря 2016 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, лимит директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году составит в Беларуси 1,9 млрд рублей.

Опубликованным документом, который вступил в силу 1 января 2017 года, Совет Министров утвердил общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий, направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками, а также план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий на 2017 год.

«Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БПС-Сбербанк», «Белвнешэкономбанк», «Приорбанк», «Паритетбанк» получили право выдавать директивные кредиты (в том числе, на строительство жилья) в случае, если они будут иметь на это средства.

Согласно постановлению, кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования, и по направлениям директивного кредитования, которые постановлением не предусмотрены, осуществляется без оказания государственной поддержки, если иное не установлено законодательными актами.