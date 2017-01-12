МИНСК, 13 янв – Sputnik. Сбор на финансирование государственных расходов в ряде случаев может быть уменьшен, сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Беларуси Михаил Рассолько.



© Sputnik / Виктор Толочко МНС: налог на "тунеядцев" нужно уплатить до 20 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал первый в новом году декрет, уточняющий перечень периодов деятельности, в течение которых граждане признаются участвующими в финансировании госрасходов. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества", которым вводится соцсбор для граждан, не участвующих в финансировании госрасходов более 183 дней в году, вступил в силу с 1 января 2015 года.

"Действующим декретом №3 предусмотрена возможность уменьшения суммы сбора, если гражданин в течение календарного года выплачивал подоходный, единый налог либо применял упрощенную систему налогообложения. Декретом №1 от 12 января предусмотрена возможность уменьшения размера сбора не только за счет уплаты, но и в том случае, когда такая уплата проходила путем зачета", – приводит слова Рассолько БелТА .

Он пояснил, что Беларусь заключила ряд международных договоров об устранении двойного налогообложения, и с учетом этого в ряде случаев граждане Беларуси, работая за рубежом, уплачивают там налоги. Эта сумма принимается к зачету и в Беларуси. Таким образом, суммы, уплаченные белорусами на территории иностранных государств, будут учитываться при расчете размера сбора и его уменьшении.

Кроме того, декретом №3 было предусмотрено условие, что индивидуальные предприниматели считаются участвующими в госрасходах в том случае, если они осуществляли деятельность не менее 183 дней и уплачивали соответствующие суммы налога.

"Вместе с тем в ряде случаев ИП при осуществлении деятельности налоги не уплачивают, поскольку имущественные вычеты, а также затраты, которые они понесли в связи с осуществлением деятельности, освобождают их от уплаты налогов. С учетом последних изменений основным критерием для учета предпринимателей, освобождающихся от уплаты сбора, будет единственное условие – это осуществление деятельности не менее 183 дней в независимости от размера уплаченных налогов", – сказал представитель МНС.

Он уточнил, что такая же норма действует и в отношении граждан, которые работают по трудовым договорам.

Рассолько также отметил, что владельцы агроусадеб ранее считались участвующими в финансировании госраходов, если они вели в течение года деятельность в сфере агроэкотуризма не менее 183 дней в году и платили все налоги не позднее 28 декабря.

"По декрету №1 остается одно условие – это осуществление вида деятельности в сфере агроэкотуризма не менее 183 дней. При этом такой период должен подтверждаться местным исполнительным органом", – уточнил Рассолько.