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Лукашенко пожаловался Назарбаеву на Россию, а тот ему – на Кыргызстан
21.02.2017 10:40 — Новости Экономики | БДГ
Евразийская интеграция продолжает трещать по швам. Свидетельство тому – телефонный разговор президентов Беларуси Александра Лукашенко и Казахстана Нурсултана Назарбаева, который состоялся 20 февраля по инициативе казахстанской.
В ходе него стороны обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе и выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами, сообщили
Так, Нурсултан Назарбаев выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях России и Беларуси, при этом выразив уверенность, что все проблемы удастся решить внутри союза. В свою очередь он рассказал Александру Лукашенко о проблемах с Кыргызстаном и путях их решения.
Стороны также обсудили белорусско-казахстанские отношения. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества летом этого года, а также на выставку «ЭКСПО-2017» в Астане.
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
В результате промышленное производство предприятий концерна «Белнефтехим» в сопоставимых ценах из-за снижения переработки углеводородного сырья
Также и Россельхознадзор
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Евразийская интеграция продолжает трещать по швам. Свидетельство тому – телефонный разговор президентов Беларуси Александра Лукашенко и Казахстана Нурсултана...
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