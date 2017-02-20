Евразийская интеграция продолжает трещать по швам. Свидетельство тому – телефонный разговор президентов Беларуси Александра Лукашенко и Казахстана Нурсултана Назарбаева, который состоялся 20 февраля по инициативе казахстанской.

В ходе него стороны обсудили отношения в Евразийском экономическом союзе и выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко (отметим, что пресс-служба президента Казахстана было более лаконичной, сообщая о результатах разговора, опустив наиболее проблемные моменты ).

Так, Нурсултан Назарбаев выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях России и Беларуси, при этом выразив уверенность, что все проблемы удастся решить внутри союза. В свою очередь он рассказал Александру Лукашенко о проблемах с Кыргызстаном и путях их решения.

Стороны также обсудили белорусско-казахстанские отношения. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества летом этого года, а также на выставку «ЭКСПО-2017» в Астане.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

В результате промышленное производство предприятий концерна «Белнефтехим» в сопоставимых ценах из-за снижения переработки углеводородного сырья снизилось на 9,9% к уровню 2015 года, а объем переработки нефти упал на 19% до 18,6 млн тонн. Также снижение объема поставок российской нефти на переработку на белорусские НПЗ во втором полугодии 2016 года привело к тому, что поставки нефтепродуктов на внешние рынки по итогам года снизились на 22,7%.