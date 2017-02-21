Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Известиям» рассказал, как развивается ситуация с уголовным делом, возбудить которое в отношении него потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«На сегодняшний день они [в Беларуси] проводят какие-то свои мероприятия. Прислали запрос в Генпрокуратуру. Генпрокуратура прислала их вопросы мне. Я на эти вопросы дал команду ответить. Там вопросы поставлены так: как вы закрывали то или иное предприятие? Поэтому, если прокуратура будет разбираться в этом деле непредвзято, единственная претензия, которая может ко мне возникнуть, — что я мало закрыл белорусских предприятий и много доверял белорусской стороне. Потому что нарушений выявлено гораздо больше», — заявил Данкверт.

При этом он пояснил, почему инспекторы Россельхознадзора опасаются приезжать в Беларусь. «Наши инспекторы, которые там работали, еще три года назад просили меня не посылать их в Белоруссию из-за нездоровой обстановки там. Инспекторы боятся провокаций. Если глава республики делает такие заявления, то что могут сделать с простым инспектором? Потом доказывай, что ты не изнасиловал кого-то в гостинице и не привез полтонны марихуаны с собой. Как это доказать в чужом государстве?», — отметил глава ведомства.

Напомним, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов уверял, что опасения Россельхознадзора, отложившего приезд своих инспекторов в нашу страну из-за «опасений провокаций», напрасны.,

«Беларусь — безопасное, цивилизованное государство. Эти опасения напрасны, мы ждем российских коллег. Готовы показать все, что их интересует и о чем договаривались», — сказал Богданов ТАСС .