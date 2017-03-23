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Народному IPO 5 лет: государство и "Трайпл" довольны, но есть подозрения в "проедании" капитала

24.03.2017 21:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минский завод игристых вин по итогам 2016 году увеличил чистою прибыль на 17,7% до 11,171 млн рублей. По решению собрания акционеров, которое прошло в Минске в пятницу, на выплату дивидендов предприятие направит 54% прибыли. Акционеры, самые крупные из которых — государство и ООО «Трайпл» опального ныне Юрия Чижа, получат дивиденды в размере 6,2 рубля на акцию номиналом 33,5 рубля.



Результаты работы предприятия, на котором в 2012 году откатали «народное IPO», впечатляют, особенно на первый взгляд. Как рассказал гендиректор Андрей Баранов, выпуск продукции в прошлом году предприятие увеличило на 10% до 1,160 млн дал. Экспорт в денежном выражении вырос на 8,2% до 1,407 млн долларов. Рентабельность реализованной продукции составила 46,9%.

Впрочем, как отметил директор «Агентства деловых связей» Валентин Лопан, ставший акционером Минского завода игристых вин в 2012 году, со времени проведения IPO номинал акции вырос в рублях почти в два раза, в долларах — упал на 14,5%. В итоге 20 долларов, вложенные в 2012 году в одну акцию МЗИВ, превратились к началу 2017 года в 12,928 долларов чистых активов. При этом дивидендами одна акция принесла доход, равный 11,94 доллара. Средняя годовая доходность за эти пять лет составила 4,87% в валюте.

В итоге эксперт констатирует: «Положительное значение общей доходности акций достигнуто только за счет высокого уровня дивидендной доходности. Идет процесс „проедания“ капитала. Мы посадили бульбу, и тут же ее выкапываем и едим. В том числе — и не свою».

Впрочем, оба основных акционера, представители государства и Сергей Чиж от «Трайпла», против приличных дивидендов не возражали. Глава Набсовета, представитель Белгоспищепрома Сергей Бубенько, подчеркнул, что в Беларуси единственным рассчетным средствам является белорусский рубль и именно в нем рекомендовал рассчитывать прибыль акционеров.

Некоторых из них смутило, что при распределении годовой прибыли на развитие общества направлено всего 144 тысячи рублей, а, к примеру, во внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Белгоспищепрома — 510,5 тысяч рублей, в Фонд национального развития — 800 тысяч. Гендиректор заверил, что 3 млн рублей, направленные из прибыли на увеличение уставного фонда, как раз и «отложены на модернизацию». Он также заверил, что предприятие не пользеутся правом не начислять амортизацию на основные средства, поэтому говорить о «проедании» капитала не корректно.

Как ранее сообщалось, в результате IPO Минского завода игристых вин продано 24,99% акций предприятия. Акционером стали многие работники предприятия, в том числе и экс-директор, другие физические лица, а около 21% консолидировал «Трайпл», и его представитель, Сергей Чиж, входит в Наблюдательный совет ОАО.

В результате двух этапов IPO (в мае-июне 2012 года и в апреле-мае 2013 года) весь предложенный пакет акций был продан, государство сохранило за собой 75,01% акций.

 
Теги: Минск
 
 
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Результаты работы предприятия, на котором в 2012 году откатали "народное IPO", впечатляют, особенно на первый взгляд.

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