В центре Минска продолжают дежурить больше десятка автозаков. Машины расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.

На площади и в переходах метро дежурят усиленные наряды милиции и ОМОНа.



Автозаки возле Купаловского театра на улице Энегельса. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Фото: TUT.BY



Фото со страницы Татьяны Власенко в Facebook

Также пользователи TUT.BY отмечают, что по всему городу очень много патрульных, сотрудники ГАИ останавливают машины для проверки документов.

Накануне во время митинга на День Воли в Минске силовики устроили жетский разгон участников несанкционированной акции. По оценкам правозащитников, было задержано более семисот человек . Некоторых из них после составления протоколов отпускали домой, остальные дожидаются суда под стражей.