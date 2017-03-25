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В центре Минска продолжают дежурить автозаки
26.03.2017 11:35 — Новости Экономики | Tut.by
В центре Минска продолжают дежурить больше десятка автозаков. Машины расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.
На площади и в переходах метро дежурят усиленные наряды милиции и ОМОНа.
Также пользователи TUT.BY отмечают, что по всему городу очень много патрульных, сотрудники ГАИ останавливают машины для проверки документов.
Накануне во время митинга на День Воли в Минске силовики устроили жетский разгон участников несанкционированной акции. По оценкам правозащитников, было
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На Октябрьской площади и в переходах метро дежурят усиленные наряды милиции и ОМОНа.
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