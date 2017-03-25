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В центре Минска продолжают дежурить автозаки

26.03.2017 11:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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В центре Минска продолжают дежурить больше десятка автозаков. Машины расставлены по всему периметру Октябрьской площади, за Дворцом республики и в районе Купаловского театра.

На площади и в переходах метро дежурят усиленные наряды милиции и ОМОНа.


Автозаки возле Купаловского театра на улице Энегельса. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото со страницы Татьяны Власенко в Facebook

Также пользователи TUT.BY отмечают, что по всему городу очень много патрульных, сотрудники ГАИ останавливают машины для проверки документов.

Накануне во время митинга на День Воли в Минске силовики устроили жетский разгон участников несанкционированной акции. По оценкам правозащитников, было задержано более семисот человек. Некоторых из них после составления протоколов отпускали домой, остальные дожидаются суда под стражей.

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Теги: Минск
 
 
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На Октябрьской площади и в переходах метро дежурят усиленные наряды милиции и ОМОНа.

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