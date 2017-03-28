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"Известия": глава Россельхознадзора ответил на вопросы Генпрокуратуры Беларуси
29.03.2017 06:30 — Новости Экономики | Tut.by
Глава Россельхознадзора России Сергей Данкверт ответил на вопросы генеральной прокуратуры Беларуси в конце прошлой недели. Об этом газете «
«Ключевые вопросы были о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда предприятий. Мы со своей стороны предоставили подробный отчет по всем нарушениям, которые мы выявляли, проведенным задержаниям продукции, по отклонениям, выявленным в результате лабораторного анализа. Это довольно большой пакет документов, ответы совершенно рядовые», — сказала она изданию.
По ее словам, вопросы касались причин ограничений в отношении животноводческой продукции из Беларуси, введенных в последнее время. В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая.
Пресс-секретарь ведомства также рассказала, что переписка с Минском ведется через Генпрокуратуру России, поэтому с полным содержанием письма Генпрокуратуры Беларуси в Россельхознадзоре не знакомы.
Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом
Сам Данкверт
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Переписка с Минском ведется через Генпрокуратуру России, поэтому с полным содержанием письма Генпрокуратуры Беларуси в Россельхознадзоре не знакомы.
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