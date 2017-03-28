Глава Россельхознадзора России Сергей Данкверт ответил на вопросы генеральной прокуратуры Беларуси в конце прошлой недели. Об этом газете « Известия » сообщила пресс-секретарь российского ведомства Юлия Мелано.



Сергей Данкверт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

«Ключевые вопросы были о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда предприятий. Мы со своей стороны предоставили подробный отчет по всем нарушениям, которые мы выявляли, проведенным задержаниям продукции, по отклонениям, выявленным в результате лабораторного анализа. Это довольно большой пакет документов, ответы совершенно рядовые», — сказала она изданию.

По ее словам, вопросы касались причин ограничений в отношении животноводческой продукции из Беларуси, введенных в последнее время. В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая.

Пресс-секретарь ведомства также рассказала, что переписка с Минском ведется через Генпрокуратуру России, поэтому с полным содержанием письма Генпрокуратуры Беларуси в Россельхознадзоре не знакомы.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил , что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили , что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре».

Сам Данкверт заявил что воздержится от поездок в Беларусь, и что если и приедет — то «только с телевидением», несмотря на уверения главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца, что тот гарантирует Данкверту возвращение в Россию.