Компания «Грейтдекор», подконтрольное австрийской группе Kronospan Питера Кайндля, стало резидентом Китайского-белорусского индустриального парка «Великий Камень». Информация об этом размещена на сайте парка.



Белорусские СМИ обратили внимание, что на недавнюю встречу с Александром Лукашенко владелец «Кроноспана» Питер Кайндль пришел в кроссовках

«Грейтдекор» намерена реализовать проект по производству материалов (покрытий) для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В настоящее время определен земельный участок (площадью 7 га) под новый завод, ведутся подготовительные работы.

Проект, в который будет инвестировано более 25 млн евро, планируется реализовать за 2017−2018 гг. Основной объем готовой продукции инвестор намерен реализовать на внутреннем рынке (около 80%), на экспорт пойдет около 20% (в основном в Россию, Украину, Латвию, Польшу).

«Данный проект соответствует приоритетному направлению парка — создание новых материалов — и требованию по объему инвестиций. Его реализация позволит предприятиям деревообрабатывающей и мебельной промышленности Беларуси, в первую очередь входящих в группу Kronospan, использующим в процессе производства декоративные покрытия, исключить зависимость от внешних факторов», говорится в сообщении администрации индустриального парка.

Kronospan Holding, основным владельцем которого является Петер Кайндль и его семья, присутствует на рынке Беларуси с 2011 года. Тогда на выкупленных у Сморгонского агрегатного завода землях австрийский инвестор запустил производство необработанных и ламинированных ДСП, МДФ и напольных покрытий. С 2013 года Kronospan пустил корни также в СЭЗ «Могилев», наладив производство ориентировано-стружечных плит. Кроме того, инвестор наладил выпуск карбамидоформальдегидных смол. В Могилеве также зарегистрировано предприятие «Кроноспан Стил Констракшэнс», которое займется строительством завода по выпуску металлоконструкций для строительства зданий и сооружений.

На действующие объекты «Кроноспана» приходится почти 20% от общего объема выпуска продукции деревообработки в Беларуси и 25% экспорта, говорится в сообщегнии пресс-службы правительства.

С 2012 по 2016 год «Кроноспан» инвестировал в белорусские проекты более 870 млн долларов. Частично (на сумму 240 млн евро) в них принимает участие Европейский банк реконструкции и развития.