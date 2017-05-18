19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый контейнерный поезд из китайского Шэньчжэня в Беларусь отправится 22 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым 22 мая примет участие в торжественной церемонии по случаю отправления поезда China Railway Express по маршруту Шэньчжэнь - Минск (Колядичи). "Реализация нового проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству железнодорожных администраций Беларуси, России, Китая, Казахстана по выработке инновационных решений и созданию мультимодального логистического хаба для Южного Китая и Восточной Азии. Новый проект осуществляется в рамках реализации инициативы "Один пояс и один путь" для укрепления торговых взаимоотношений и связей между экспортерами и импортерами данного региона при поддержке муниципального правительства города Шэньчжэнь", - подчеркнули в пресс-центре.

В мероприятии также примут участие руководство города Шэньчжэнь, Китайских, Казахстанской, Латвийской железных дорог, компании DHL. Во время пребывания делегации БЖД в Китае планируется проведение переговоров Игоря Шилова с руководством города Шэньчжэнь и компании DHL.

Кроме того, для укрепления сотрудничества БЖД и Казахстанских железных дорог, а также изучения перспектив развития и опыта реализации крупнейших инфраструктурных проектов с Китаем делегация белорусской магистрали посетит станцию Алтынколь, сухой порт КTZE-Khorgos Gateway, китайско-казахстанский международный центр пограничного сотрудничества "Хоргос", которые являются связующим звеном между Китаем и Европой, способствующим дальнейшему привлечению грузопотоков в данном сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что Белорусская железная дорога рассматривает развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного.

Перевозки с Китаем осуществляются по двум основным направлениям: транзитные перевозки ускоренными контейнерными поездами по БЖД, а также обеспечение экспортно-импортных перевозок на основании заключенных внешнеэкономических контрактов промышленными предприятиями и организациями Беларуси. По итогам работы за январь-апрель 2017 года ускоренными контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа - Китай перевезено 65,6 тыс. контейнеров в ДФЭ (рост в 2,4 раза к аналогичному периоду 2016 года).-0-