Соцопрос: Белорусы все меньше доверяют госСМИ

Свыше четверти белорусов не доверяют государственным СМИ и эта цифра медленно растет в последние годы. У независимых СМИ этот показатель — на уровне 15%, у российских — 16%. Об этом говорят данные апрельского опроса общественного мнения, проведенного «Белорусской аналитической мастерской» Андрея Вардомацкого, которыми социолог поделился с TUT.BY.

Примерно одинаковое число белорусов полностью доверяют государственным, независимым и российским СМИ (по 12−13%). Различия начинаются в вариантах «полностью не доверяю» и «частично доверяю». Тут за последние месяцы наблюдается улучшение позиций независимых СМИ, ухудшение у государственных и незначительные колебания у российских.









В открытом опросе белорусов также спросили, откуда они получают новости и информацию. Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа. Топ-10 выглядит так:

71,3% — белорусское государственное телевидение;

62,1% — от знакомых и родственников;

43,8% — российское государственное телевидение;

42,4% — соцсети и блоги;

28,6% — белорусские государственные печатные СМИ;

27,4% — сайты белорусских негосударственных СМИ;

25,6% — сайты белорусских госСМИ;

22,8% — белорусское государственное радио;

17,1% — сайты российских негосударственных СМИ;

15,1% — сайты российских госСМИ.

Чуть больше 10% указали своим источником новостей негосударственное белорусское телевидение, 8,8% — негосударственное белорусское радио, 7% — российское госрадио, 7% — негосударственные белорусские газеты, 6,8% — российское негосударственное телевидение, 5,5% российские государственные газеты, 3,3% — российское негосударственное радио, 2,1% — российские негосударственные печатные СМИ, 4% — «другое».

Опрос проходил с 28 марта по 13 апреля по всей Беларуси, в нем приняли участие 1063 человека по репрезентативной выборке.