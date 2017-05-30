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В Беларуси только 12% населения имеют доход более 600 рублей

31.05.2017 10:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. В Беларуси только 12,4% граждан имеют ежемесячный доход в размере от 600 рублей и более, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики за первый квартал этого года.

В Беларуси только 12% населения имеют доход более 600 рублей
© Sputnik Кирилл Брага
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Среднедушевые доходы представляют собой общий объем доходов, разделенный на численность населения. При этом учитываются все граждане, в том числе те, кто не занят в экономике — пенсионеры, несовершеннолетние, инвалиды и безработные. Среднедушевой доход не следует приравнивать к зарплате.

Ранее президент Беларуси поставил задачу к концу этого года довести средние зарплаты по стране до 500 долларов или тысячи рублей. Учитывая, что среднестатистическая семья представляет собой двух взрослых и двоих детей, в такой семье среднедушевой доход должен составлять 500 рублей на человека. По данным Белстата, с таким уровнем доходов в первом квартале жили 9,9% населения. То есть, фактически, задание президента по зарплате можно считать выполненным для 22,3% населения, а это чуть больше, чем для каждого пятого гражданина страны.

В разрезе регионов больше всего таких граждан живет в Минске (25,2%), меньше всего — в Гомельской области (8,2%).

В Беларуси только 12% населения имеют доход более 600 рублей
© Sputnik / Виктор Толочко
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Между тем, данные статистики говорят и о том, что почти половина граждан — 48,8% населения — в первом квартале имела ежемесячный доход в размере не более 350 рублей. Для сравнения, годом ранее доля таких граждан составляла 53,5%.

По данным статистики, в январе-марте 2017 года 6% населения страны имели среднедушевой доход в месяц ниже бюджета прожиточного минимума, то есть проживали за чертой бедности. Больше всего доля таких в Брестской области — 8,7% от численность населения региона.

Ранее премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков признавал, что довести зарплаты граждан к концу года до 500 долларов — это трудная задача.

Со своей стороны, международные финансовые института предупреждали белорусские власти о том, что если рост зарплат не будет обоснован экономически, это вновь приведет к кризису в экономике и росту инфляции.

 
Теги: Минск
 
 
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За чертой бедности в стране проживает 6% населения, а половина граждан имеют в распоряжении ежемесячно не более 350 рублей.

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