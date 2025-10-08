«Хотим избежать большого количества арендных квартир». Застройщик Северного берега – о планах на ближайшие годы

Параллельно с увеличением количества жилья будет расширяться и Лэйксайд Парк. К существующей (уже окультуренной) территории добавится еще 29 гектаров, которые также приведут в цивилизованный вид. На набережной появятся спортивные площадки, воркаут-зоны, маршруты для прогулок и даже ресторан с панорамным видом на воду.

– Все, наверное, уже были в нашем парке. Он – красивый, уютный, но мы видим, что когда проводятся мероприятия, там становится тесновато. Поэтому сейчас мы завершаем проектирование новой части парка, и в следующем году уже приступим к строительству.