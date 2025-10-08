|
«Хотим избежать большого количества арендных квартир». Застройщик Северного берега – о планах на ближайшие годы
Сложно поверить, но Северный берег начали строить меньше трех лет назад. На старте здесь были только деревья и необустроенный берег Цнянского водохранилища. Зато теперь тут и парк, и первый детский сад, и уже более 30 жилых домов в разной стадии стройки. О планах по дальнейшему развитию микрорайона, к которому сегодня присматриваются многие минчане (да, и не только они), сегодня рассказали представители застройщика.
«В Северном береге уже живут 200 семей, еще 800 делают ремонты»
Презентация сразу четырех кварталов прошла в новом офисе продаж на улице Цвирко (это третий офис в городе и второй – непосредственно в Северном береге). На мероприятие позвали не только журналистов, но и блогеров. Последние, к слову, проявили заметную заинтересованность – спрашивали про цены, планировки, парковочные места, уточняли точное количество окон и наличие террас. В общем, явно присматривали варианты на перспективу.
Директор компании «Риверсайд Девелопмент Лимитед» Антон Русакевич начал с промежуточных итогов. Итак, с момента старта строительства в 2022 году в эксплуатацию введено 12 домов, детский сад, пожарное депо и выставочный центр. За ближайшие два года в строй введут еще 34 новых дома. Общий объем инвестиций в развитие Северного Берега уже составил 772 миллионов рублей, а к концу проекта девелопер вложит в стройку около 10 миллиардов рублей.
– На сегодняшний момент в Северном береге живет более 200 семей. Еще в 800 квартирах идут ремонты. Можно предположить, что через год тут будет проживать более 1000 человек. Сейчас дома продаются только в последнем, четвертом, квартале. Во всех остальных старты продаж уже состоялись, и практически все жилье мы реализовали. Первые дома сдались с небольшой задержкой – буквально, 2-3 месяца, но дальше идем, не выходя из графика. К концу этого года мы планируем ввести в строй 7 домов.
Параллельно с увеличением количества жилья будет расширяться и Лэйксайд Парк. К существующей (уже окультуренной) территории добавится еще 29 гектаров, которые также приведут в цивилизованный вид. На набережной появятся спортивные площадки, воркаут-зоны, маршруты для прогулок и даже ресторан с панорамным видом на воду.
– Все, наверное, уже были в нашем парке. Он – красивый, уютный, но мы видим, что когда проводятся мероприятия, там становится тесновато. Поэтому сейчас мы завершаем проектирование новой части парка, и в следующем году уже приступим к строительству.
В одном из кварталов появятся коттеджи
Что касается нового строительства жилья, то в ближайшие два года начнется стройка пятого, шестого, седьмого и восьмого кварталов.
– Концепцию малоэтажной застройки мы не меняем. Продолжим строить дома от 6 до 10 этажей. Дома-доминанты будут располагаться вдоль продолжения улицы Карастояновой – там здания будут чуть повыше. Всего мы собираемся возвести тут 43 дома. На сегодняшний момент проектирование этих кварталов практически завершилось. Думаю, что к строительству мы приступим в начале следующего года. Начнем с 6 и 7-й фазы, потом подключим пятую, которая разместится на первой береговой линии и будет застроена премиальным жильем.
Каждый квартал будет иметь свою особенность. В одном появится детская поликлиника, сад и зеленые дворы. Квартал у границ нового парка удивит коллекционными домами (те, что продаются после сдачи и стоят дорого) и ресторанной улицей. Рядом с еще одним жилым массивом будет организован спортивный Падл Парк с площадками и детсадом.
Что будет с ценами?
Из ближайших приятных новостей – открытие детского сада и начало строительства новой школы.
– Детский сад мы уже построили и ввели. Я знаю, что очередь туда уже сформирована, и наверное, с ноября детки займут места в группах. Также начались подготовительные работы на участке, где вырастет школа на 1020 учеников. Завершить строительство школы с двумя бассейнами планируем в 2027 году. Кроме того, в новых кварталах продолжат открываться клубы жильцов, в том числе и с бассейнами. Примерно по одному клубу – на два квартала.
Отвечая на вопрос о ценах, Антон Русакевич отметил, что стоимость квадратного метра в домах Северного берега стартует от 1180-1200 евро и доходит до 3000-4000 евро (такая цена квадрата, к примеру,
– Мы следим за тенденциями на рынке. И, если наши конкуренты поднимают стоимость, почему бы нам не поднять? Посмотрим, что дальше будет происходить на рынке. Все зависит от финансовых инструментов – доступных кредитов, рассрочек и так далее.
Кстати, со следующего года в Северном береге начнут предлагать квартиры с отделкой с возможностью выбора цветовой гаммы. На сегодняшний день тут уже строят жилье в пропорции 30% с отделкой и 70% без отделки.
Иностранные покупатели предпочитают жилье с отделкой
Спросили у Антона Русакевича и о составе покупателей. Он рассказал, что большинство из них – белорусы. При этом среди новых жильцов Северного берега будут также граждане ОАЭ, Египта, России и других стран. Оказывается, иностранные покупатели в основном приобретают квартиры с отделками. Как раз, чтобы не заниматься ремонтом. Есть среди клиентов и инвесторы, которых интересуют, как правило, малогабаритные квартиры по стартовой цене.
– По нашей стратегии мы в основном делаем упор на двушки, трешки, четырешки. А вот маленьких квартир у нас немного – процентов 15-20% на дом. Это делается для того, чтобы в зданиях не было большого количества арендных квартир. Минимальная площадь, которую мы предлагаем, это – 38,5 квадрата. Также в нашем ассортименте есть двухэтажные квартиры (дуплексы). Как правило, их строят на последних этажах, но мы рискнули и сделали такое жилье на первых этажах с небольшим своим участком. Оказалось, что такой вариант весьма востребован.
Всего на территории жилого комплекса планируется строительство более 80 тысяч квартир, в которых в перспективе сможет жить около 130 тысяч человек.
