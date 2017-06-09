Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

До начала церемонии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел экскурсию по национальному павильону Казахстана. Были продемонстрированы презентации комплекса «ЭКСПО-2017» и Астаны с акцентом на ее архитектурные особенности.

Главы делегаций также осмотрели тематическую экспозицию, посвященную главной теме выставки — энергии будущего.



Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Всего на открытие «ЭКСПО-2017» прибыли шестьдесят делегаций, представленные на высшем и высоком уровнях. Среди них — главы государств и правительств из разных стран мира, другие официальные лица, принимавшие участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана.

До церемонии открытия Александр Лукашенко пообщался с президентами Туркменистана, Сербии и Армении.



Александр Лукашенко с сыном Николаем и Нурсултаном Назарбаевым. Фото: nur.kz

Выставка «ЭКСПО-2017» проводится под лозунгом «Энергия будущего» и освещает одну из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество, — альтернативные источники энергии. Она продлится три месяца и завершит свою работу 10 сентября. Участие в выставке подтвердили 115 стран и 22 международные организации.

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Беларусь на международной выставке представлена национальным павильоном, посетители которого смогут в интерактивной форме узнать о новейших белорусских научно-технических разработках, перспективных инвестиционных проектах. Составной частью национальной экспозиции станет выставка современной живописи «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока», где будут представлены работы художников из 25 стран мира. Это говорит о том внимании, которое белорусская сторона уделяет интеграционным процессам на всем евразийском пространстве.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

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