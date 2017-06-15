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Кобяков: Беларусь не ищет дешевого газа, а хочет сопоставимых с РФ цен
16.06.2017 18:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Беларусь не ищет для себя никаких преференций в ценах на российский газ, но хочет сопоставимой с ценами в России его стоимости, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков журналистам по итогам заседания Совета Министров Союзного государства.
В рамках Союзного Совмина премьеры Беларусь и РФ подписали индикативный баланс по поставкам энергоносителей. Согласно документам, в 2017 году Беларусь получит из РФ 24 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа, что на 7,5% больше по сравнению с 2016 годом.
© Sputnik Дмитрий Астахов
"Мы не ищем преференций и минимальных цен на газ, но его цена в России и Беларуси должна быть сопоставима", — сказал Кобяков.
Он также проинформировал, что цена на российский газ для Беларуси с 2020 года должна формироваться в российских рублях. Такое предложение России сделала белорусская сторона.
Со своей стороны глава российского правительства Дмитрий Медведев исключил возможность фиксации цены на газ для Беларуси.
"Фиксированных цен (на газ — Sputnik) вообще не бывает. А уж тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными. А принципы определения цены — они, естественно, должны быть нами согласованы, поэтому будем двигаться, обсуждая все вопросы, в том числе валюту платежа", — сказал Медведев.
Он также сообщил, что передал белорусскому премьеру Кобякову обеспокоенность РФ поставками нефтепродуктов железнодорожному транспорту. По его словам, белорусская сторона пообещала с этим разобраться.
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Начиная с 2020 года, цена на российский газ для республики должна формироваться не в долларах, а в российских рублях.
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