В развитии Оршанского района Витебской области отмечаются положительные тенденции. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании президиума Совета министров, где обсуждалось выполнение поручений главы государства по развитию Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Игорь Матвеев

«Отмечу положительные подвижки в результатах региона. Индекс промышленного производства по Оршанскому району пока ниже 100%, но подрос по сравнению с первым кварталом, увеличился темп роста строительно-монтажных работ (88,6% — за январь-март, 155,5% — за январь-май). Возрос объем розничного товарооборота до 100,2%», — сказал Андрей Кобяков.

Количество убыточных организаций сократилось с 28 до 25. Положительное сальдо внешней торговли увеличилось с $ 10 млн до $ 15 млн. Среднемесячная зарплата выросла с Br596 в первом квартале до Br611 за пять месяцев 2017 года. При этом она полностью выплачена и на 1 июня, и на 1 июля. Хотя на 1 марта задолженность по заработной плате имелась у 5 организаций на сумму почти Br630 тыс.

Утвержден и реализуется комплексный план первоочередных мер по развитию Оршанского района. Выполняются мероприятия по наведению порядка в производственных, бытовых помещениях, на территории предприятий, по повышению эффективности их работы и улучшению условий труда. Например, по Оршанскому инструментальному заводу разблокированы счета, реструктуризирована задолженность по банковским кредитам, ведется ремонт крыши производственного корпуса, выполняется решение сосредоточить на этом заводе производство инструмента в республике, а также на нем и на станкозаводе «Красный борец» (Орша) — термическую обработку деталей в Оршанском районе. Помимо этого, Оршанскому инструментальному заводу оказана помощь в реализации складских запасов, проведен анализ рынка инструмента, ведется разработка бизнес-плана развития предприятия.

«Кроме того, на результаты работы инструментального завода повлияют решения, предусмотренные не только для него, но и других проблемных предприятий. В частности, подготовлен проект распоряжения главы государства, который позволит Оршанскому районному Совету депутатов отменить с 1 июня текущего года для четырех проблемных предприятий Минпрома повышающие коэффициенты к ставкам по налогам на землю и недвижимость. Его доработка в ближайшее время будет завершена», — добавил Андрей Кобяков. Кроме того, Оршанский райисполком планирует принять в коммунальную собственность жилые дома и общежития проблемных предприятий Минпрома и Минстройархитектуры.

По словам премьер-министра, прорабатываются стратегии средне- и долгосрочного развития всех проблемных предприятий, которые должны быть формализованы в виде бизнес-планов. Одновременно ведется подготовка среднесрочной программы развития региона до 2020 года и комплекса мер по ее выполнению.

«Работа ведется. Вместе с тем этого недостаточно. Некоторые решения не выполнены, по некоторым сорваны сроки, — обратил внимание Андрей Кобяков — Например, на Президиуме в Орше решили, что каждый орган управления детализирует свои задачи в отраслевых планах, развернет в них мероприятия комплексного плана первоочередных мер. Даны соответствующее поручение правительства, но до сих пор такие подробные отраслевые планы не утверждены — даже теми органами управления, у которых сосредоточены проблемные предприятия: Минпромом, Минстройархитектуры, Госкомвоенпромом. Кроме того, их не утвердили самые заинтересованные — Витебский облисполком и Оршанский райисполком».

Например, комплексным планом предусмотрено создание на оршанском заводе «Легмаш» совместного предприятия с чешской компанией по производству бесшовных газовых баллонов. «Если четко не расписать все шаги, не закрепить ответственность — к концу года предприятия не будет», — подчеркнул глава белорусского правительства. Примеры бессистемной работы уже есть, констатировал он. В результате у «Легмаша», Оршанского инструментального завода, Завода приборов автоматического контроля, стройтреста № 18, «Оршастройматериалов» продолжают расти убытки. Просроченная задолженность за энергоресурсы выросла на инструментальном заводе, «Легмаше», «Оршастройматериалах».

Есть вопросы по организации работы на других объектах. Так, принципиальное решение о финансировании из госинвестпрограммы половины строительно-монтажных работ по больнице им. Семашко в Орше принято в начале прошлого месяца. Однако Витебским облисполкомом предложение главе государства по вопросу включения объекта в госинвестпрограмму и о порядке финансировании до включения в программу до сих пор не внесены. Сегодня на заседании Президиума Витебский облисполком доложит, как планируется завершить в 2017 году строительство этого объекта.

На сегодняшнее заседание президиума Совмина вынесены практически все проблемные вопросы по развитию Оршанского региона. «Задача сегодняшнего заседания — определить, где недорабатывают республиканские органы, Витебский облисполком и Оршанский райисполком, предприятия и какие дополнительные меры нужны со стороны главы государства и правительства», — резюмировал Андрей Кобяков.