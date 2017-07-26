ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Энергетика и розничная торговля: финский министр назвал перспективные сферы для инвестирования в Беларуси

26.07.2017 22:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Энергетика и розничная торговля: финский министр назвал перспективные сферы для инвестирования в Беларуси
Кай Мюккянен. Фото из архива

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетика и розничная торговля являются одними из перспективных сфер для инвестирования в Беларуси. Об этом министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен заявил в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Например, энергетика. Это такая сфера, где, действительно, есть возможности для инвестирования. Большой потенциал есть и в розничной торговле. Много финских товаров покупают в Санкт-Петербурге. В Минске надо делать больше, чтобы о них знали", - сказал Кай Мюккянен.

Во время интервью отмечалось, что Финляндия ждет предложений по поставке белорусского сырья и продуктов питания. "Прямо мне такие предложения не пришли, но, думаю, что между администрациями других уровней эта работа ведется, - отметил министр. - Знаю, что у Беларуси есть много ресурсов в этих сферах".

Кроме того, по его словам, финскую сторону может заинтересовать белорусские машиностроение, IT-услуги.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетика и розничная торговля являются одними из перспективных сфер для инвестирования в Беларуси. Об этом министр внешней торговли и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ Беларуси увеличил цены на газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика