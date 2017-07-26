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Энергетика и розничная торговля: финский министр назвал перспективные сферы для инвестирования в Беларуси
26.07.2017 22:23 — Новости Экономики | БелТА
Кай Мюккянен. Фото из архива
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетика и розничная торговля являются одними из перспективных сфер для инвестирования в Беларуси. Об этом министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен заявил в эфире программы "Актуальное интервью" на телеканале
"Например, энергетика. Это такая сфера, где, действительно, есть возможности для инвестирования. Большой потенциал есть и в розничной торговле. Много финских товаров покупают в Санкт-Петербурге. В Минске надо делать больше, чтобы о них знали", - сказал Кай Мюккянен.
Во время интервью отмечалось, что Финляндия ждет предложений по поставке белорусского сырья и продуктов питания. "Прямо мне такие предложения не пришли, но, думаю, что между администрациями других уровней эта работа ведется, - отметил министр. - Знаю, что у Беларуси есть много ресурсов в этих сферах".
Кроме того, по его словам, финскую сторону может заинтересовать белорусские машиностроение, IT-услуги.-0-
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Энергетика и розничная торговля: финский министр назвал перспективные сферы для инвестирования в Беларуси
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетика и розничная торговля являются одними из перспективных сфер для инвестирования в Беларуси. Об этом министр внешней торговли и...
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