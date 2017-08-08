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Кобяков едет на Гомельщину решать вопросы уборочной и агроэкотуризма

09.08.2017 09:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Вопросы строительство молочного комбината в Житковичском районе будут обсуждены во время визита премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Гомельскую область, сообщили в пресс-службе правительства.

Кобяков едет на Гомельщину решать вопросы уборочной и агроэкотуризма
© Sputnik Егор Еремов
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Рабочая поездка главы Совета министров в регион запланирована на 9 августа. 

"Премьер-министр ознакомится с результатами работы сельскохозяйственных организаций области по уборке зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов, в частности, посетит ОАО "Туровское" Житковичского района", – сообщили в Совете министров. 

Премьер заедет и на "Туровский молочный комбинат", где будет рассмотрен вопрос финансово-хозяйственной деятельности предприятия и реализации инвестиционного проекта "Строительство молочного комбината в Житковичском районе Гомельской области, 2-й этап". 

Глава правительства посетит и ряд производственных объектов ОАО "Туровщина", в том числе молочно-товарный комплекс, овощефруктохранилище, агроусадьбу "Струмень", где пойдет речь о принимаемых мерах по развитию животноводства в Гомельской области и Житковичском районе в частности, плодоовощеводства и агроэкотуризма.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава правительства посетит ряд предприятий региона, ознакомится с работой сельскохозяйственных предприятий региона.

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