Источник материала: ProBusiness

За последние годы бизнес научился не экономить на маркетинге. Мы видим яркие рекламные видеоролики, подключаемся к щедрым партнерским программам, доверяем (или не доверяем) интеграциям у блогеров разной величины. Как среди всего многообразия выбрать инструменты, которые сработают? Что уходит в прошлое рекламной отрасли и как не потратить бюджеты впустую? Опытом, наблюдениями и кейсами поделились эксперты рынка. В нашем материале — мнения главы PR-группы компании МТС Марии Канасевич, креативного директора сети VARKA Анастасии Шостак и заместителя директора по маркетингу SATIVA Юлии Нехайчик.



Мария Канасевич

Глава PR-группы компании МТС



Анастасия Шостак

Креативный директор сети VARKA



Юлия Нехайчик

Заместитель директора по маркетингу SATIVA

Значимость социальных сетей растет, но органический охват постов снижается

Среди самых эффективных инструментов продвижения эксперты выделили контент-маркетинг, SEO, influencer-маркетинг, социальные сети, короткие видеоролики.

— Качественный контент отвечает на вопросы потребителей и решает их проблемы. Помогает укреплять отношения с целевой аудиторией и строить авторитет, способствует SEO, что, в свою очередь, дает органический трафик. Influencer-маркетинг повышает доверие и информированность через рекомендации, — делится Мария Канасевич, глава PR-группы компании МТС. — Продолжается рост значимости социальных сетей. Изначально предназначенные для общения, они превратились в альтернативную форму СМИ со столь же широкой аудиторией. К тому же, благодаря соцсетям у нас есть таргет. Но не стоит забывать: органический охват постов снижается.

По словам Марии, нужно оставаться активными, следить за трендами и предпочтениями аудитории, анализировать эффективность работы в соцсетях.

— С каждым годом конкуренция в социальных сетях растет. Наиболее успешны бренды, которые не просто говорят: «Вот мы, вот наш продукт», а взаимодействуют с аудиторией через ценности, поддержку проектов и сторителлинг, — дополняет Анастасия Шостак, креативный директор сети VARKA. — Например, мы делаем сезонные концепции и рассказываем о них: «Смак Радзімы», «Вкусы детства», сейчас — «Сюжеты в чашке». В нашем контенте мы показываем не только продукт, но и жизнь команды, часто представляем бренд глазами наших гостей.

Анастасия считает, что продвижение в соцсетях останется эффективным и в будущем, но выигрывать будут бренды с большими бюджетами и креативными решениями.

— Мы, например, сделали ошибку, когда не пошли в ТикТок три года назад. Сейчас там вся молодая аудитория, и это уже не подростки, а более взрослые люди. Поток контента увеличивается, стартовать с нуля немного поздно — можно оказаться в позиции молодого, неузнаваемого бренда, — делится опытом Юлия Нехайчик, заместитель директора по маркетингу SATIVA.

— Уже давно у каждого из нас вместо длительных онлайн-сеансов в течение дня происходят сотни быстрых, — подтверждает значимость присутствия в ТикТоке Мария Канасевич. — В некоторые моменты этих сеансов люди принимают решение что-то изучить, сделать или приобрести. В Google такие возможности для принятия мгновенных решений называют микромоментами — и короткий контент подходит для них идеально. Более того, он соответствует продолжительности избирательного внимания поколений Z и Альфа, обеспечивает мгновенную передачу информации на мобильные телефоны. Для достижения маркетинговых целей контент должен быть побуждающим, содержать ссылки или теги, чтобы клиенты смогли поступить импульсивно и купить.

Также не стоит забывать об оффлайн-продвижении, которое усиливает онлайн-кампании и влияет на общую эффективность.

— Около 40−50% маркетингового бюджета остается в оффлайн-каналах, особенно в таких отраслях, как FMCG (товары повседневного спроса), автомобилестроение и розничная торговля. В последние годы наблюдается тенденция к снижению этой доли в пользу цифровых каналов, но оффлайн-инструменты все еще остаются значимыми, — говорит Мария Канасевич.



Фото: msp29.ru

По мнению Анастасии Шостак, традиционные оффлайн-методы, такие как кросс-маркетинг и раздача листовок, постепенно теряют актуальность. Однако поп-ап пространства, нестандартные билборды и проведение пиар-событий останутся востребованными долгое время — такие решения вызывают эмоциональный отклик, оставляют незабываемые впечатления.

Результат персонализированного, участливого подхода подтверждается рекламными кампаниями крупных корпораций:

— Сейчас выстреливает «человеческое лицо бренда». В Беларуси это еще не так актуально, так как мы сильно отстаем с автоматизацией всех сервисов коммуникации с клиентом, но тренд уже есть. Люди устают от разговоров с роботами, в соседней России «отсутствие роботов в колл-центрах» уже может подаваться как главное преимущество, — говорит Юлия Нехайчик.

Эффективные инструменты могут не давать результата, если не уметь с ними работать

Вокруг нас — избыток информации, человеческому мозгу нужны отдых и перезагрузка. Потребительские привычки меняются. Люди перестают гуглить: они ищут информацию через Инстаграм и ТикТок. Как следствие, уходят в прошлое и некоторые маркетинговые инструменты.

— Устаревают реклама на радио, в газетах и журналах, традиционные визуалы на билбордах, — делится наблюдениями Анастасия Шостак. — Реклама у блогеров пока что по-прежнему работает, но я предсказываю спад и в этом направлении. Бренды постепенно создают свои медиа-ресурсы, делая сотрудничество с блогерами менее выгодным.

Остается актуальным понятие «баннерная слепота». Если визуальный элемент выглядит как реклама — пользователь может проигнорировать его.

— Эффективные инструменты не дают результат, если не уметь с ними работать, — говорит Мария Канасевич. — Приведу примеры: объявления в контексте не соответствуют интересам аудитории или слишком навязчивы, реклама в мобильных приложениях мешает пользовательскому опыту, сайт давно не проходил SEO-оптимизацию и отстал от меняющихся алгоритмов, рекламная рассылка «тонет» в спаме и письмах от других брендов.

Устарела полиграфия. Все дело в том, что покупка даже физически осязаемых продуктов переходит в онлайн, все чаще — на маркетплейсы.

— Печатная реклама начала умирать еще в конце 2010-х, а ковид ее просто похоронил, — резюмирует Юлия Нехайчик. — В сфере косметики это особенно заметно, бренды уходят в цифровизацию. Кстати, из магазинов убирают пробники, так как покупатели все меньше нуждаются в физическом взаимодействии с продуктом. Большие вопросы возникают с продвижениями фирменных сайтов. Видно четкое изменение модели поведения пользователей. Новости получают из соцсетей, Ютуба или каналов в мессенджерах, а за информацией о конкретных товарах идут напрямую на маркетплейсы. Надо серьезно думать над тем, как сохранять уникальные интернет-магазины. Либо же смириться и отдать все на откуп маркетплейсам. Сейчас это своеобразные социальные сети, где потребитель проводит свободное время, кликает на баннеры с предложениями. На маркетплейсах проявляется сила первого баннера, следующего за ним рич-контента (расширенного описания товара). Покупатель заигрывает с товаром: сперва добавляет в корзину как бы почти покупая, ждет снижения цены, возможно, со временем теряет интерес или же совершает покупку.



Фото: habr.com

Лучший тренажер маркетолога — много новых, сложных задач

Собственникам и управляющим бизнеса, маркетологам, пиарщикам важно держать руку на пульсе и никогда не останавливаться. Большое значение имеют как первоначальная теоретическая база, так и постоянное повышение квалификации.

— На интуиции далеко не уедешь. Маркетинг — серьезная, глубокая дисциплина. Очень грустно, когда на рынке появляются дилетанты, — отмечает Мария Канасевич. — Получив образование, не останавливайтесь: ищите профессионалов через справки и отзывы, учитесь у них на курсах и вебинарах, читайте специализированную литературу и отчеты о тенденциях в маркетинге (например, от Gartner или McKinsey), участвуйте в конференциях и мероприятиях, подключайтесь к сообществам в LinkedIn или Facebook, подписывайтесь на Телеграм-каналы. Помните, что лучший тренажер — много новых, сложных задач, таких, в решении которых невозможно пойти по проторенной дорожке. «Мы такого еще не делали» — это вызов, а не отбой. Экспериментируйте!

Еще один инструмент — анализ успешных и неудачных маркетинговых кампаний. Мы попросили экспертов поделиться своим опытом. Анастасия Шостак рассказала о внедрении маркетинговой концепции на этапе полноценной жизни продукта:

— Бренду VARKA 4 года. В начале пути мы, как и многие другие, просто хотели заниматься своим делом. Открыли кофейню, сделали минимальный брендинг, сформировали примерный план и делали то, что чувствовали и считали необходимым. И так сложилось, что у всех наших 75 кофеен с посадочными местами не было единой концепции. Клиенту не всегда становилось понятно, что он зашел именно в VARKA. В конце 2024 года мы решили создать три уникальные концепции, каждая из которых отразит один из этапов жизни кофейного зерна:

посадка зерна (светлые тона, натуральное дерево, фирменный желтый цвет);

рост и сбор урожая (много растений, фирменный зеленый цвет, яркие детали);

обжарка и заваривание (темные оттенки, медные текстуры, акцент на эксклюзивных напитках).

Теперь каждый гость может почувствовать нашу философию и вдохновляющую историю бренда. Мы надеемся, что вложенные смыслы объединят и новые, и уже существующие кофейни.

Мария Канасевич поделилась двумя кейсами, отметив, что успех кампаний зависит не только от инструментов, но и от текущих ситуаций, контекста:

— В 2010-х я работала в компании, которая открывала по всей Беларуси супермаркеты бытовой техники и электроники. У нас, конечно, были акции, которые одинаково работали во всех городах, но были и особенные. Так, например, в Гродно отлично выстрелило предложение: «Покажи визу, получи скидку!». Мы понимали, что так привлечем часть ЦА, которая ездит покупать технику за границу. Благодаря нашей скидке они смогли еще раз взвесить все издержки — бензин, время, лишние покупки — и уже иначе взглянуть на разницу в ценах.

При этом в Бобруйске, например, пошли другим путем:

— В этом городе есть градообразующее предприятие — «Белшина». Практически все или работают там, или являются родственниками сотрудников. То есть, проинформировав коллектив о том, что в городе открылся новый супермаркет, мы бы покрыли большую часть населения. Поэтому для сотрудников предприятия была реализована специальная акция. Мы наняли промоутеров, раздали флаеры прямо на проходной. Минимальные затраты — и 100-процентное информационное покрытие.

Конечно, мы не могли не спросить экспертов о нейросетях. Как они воспринимают новый инструмент и чего ждут от ИИ в маркетинге?

— Мы очень плотно работаем с нейросетями с начала прошлого года, — отметила Анастасия Шостак. — Пишем сценарии, генерируем идеи, улучшаем качество звука и картинки, создаем макеты в дизайне, составляем контент-планы, придумываем новые способы интеграций и коллабораций. В феврале 2024 года запускали интеграцию с компанией SkillBox и разрабатывали напиток при помощи ИИ. Я долгое время отрицала прогресс, боялась, что перестану думать и генерировать идеи сама, однако нейросети так плотно вошли в мою жизнь, что даже ответы на ваши вопросы я прогоняю через чат GPT. Он исправляет синтаксические и грамматические ошибки, так что теперь на доработку текста уходит всего пару минут. И все-таки стоит помнить, что нейросети — не волшебная таблетка. Пока что они не могут заменить нашу команду бариста и маркетологов.

Юлия Нехайчик отмечает колоссальный скачок в качестве генерируемого нейросетями контента:

— То, что весь масс-маркет в своей рекламе перейдет на ИИ, не вызывает сомнений. Мне кажется, что живые фотографы, операторы и модели останутся только в дорогих сегментах, нишевых продуктах. Большие бренды, возможно, замахнутся на свои вселенные. Будем наблюдать.