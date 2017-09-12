ЕС и ЕБРР инвестируют 6 млн евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси

Об этом сказано в пресс-релизе Европейского банка реконструкции и развития.

Готовность ЕС выделить дополнительные средства Европейскому банку реконструкции и развития в размере 6 миллионов Евро на 4 года придает новый импульс программе Консультаций для малого бизнеса ЕБРР (ASB) в Беларуси.

Более 200 местных малых и средних предприятий смогут воспользоваться экспертными консультациями и передачей ноу-хау, предлагаемыми программой. Особое внимание будет сосредоточено на охвате компаний за пределами столицы и областных центров Беларуси.

Ожидается также, что новые средства позволят ЕБРР работать с отдельными государственными предприятиями для содействия их реструктуризации и возможной приватизации.

Поддержка ЕС, которая осуществляется в рамках инициативы EU4Business, получила полное одобрение руководства республики Беларусь.

Посол ЕС В Республике Беларусь Андреа Викторин заявила: «Сегодня ЕС с радостью сообщает о выделении 6 миллионов Евро на поддержку малого бизнеса в Беларуси. ЕС является крупнейшим акционером ЕБРР, и мы всецело полагаемся на наших партнеров из Банка в реализации новой программы».

Президент ЕБРР Чакрабарти заявил: «Мы хотели бы поблагодарить ЕС за предоставление этих ресурсов. Благодаря этому будет оказана поддержка многим белорусским частным предприятиям, которые играют все более важную роль в местной экономике».

Новая программа «Консультации для малого бизнеса» будет опираться на широкий опыт ЕБРР в вопросах предоставления консультационных услуг при участии местных консультантов или международных отраслевых экспертов и финансирования в Республике Беларусь с момента начала ее работы в 2012 году. За период с 2012 по 2016 год в рамках программы оказана поддержка более 250 субъектам МСП в Республике Беларусь, что помогло этим предприятиям создать свыше 1500 новых рабочих мест и увеличить выручку в среднем на 63%.