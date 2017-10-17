Ставка рефинансирования Нацбанка снижена до 11% годовых

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 18 октября в очередной раз снизил ставку рефинансирования — теперь она составляет 11% годовых.

Как пояснили в Нацбанке, решение о понижении ставки на 0,5 процентного пункта было принято регулятором на основе оценки и прогноза ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере.

В частности, в Нацбанке констатировали, что инфляционные процессы в стране продолжают замедляться. Так, в августе в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Причем основной вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию.

Доля товаров, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе до 63%. В прошлом году таких медленно дорожающих товаров было около 30%.

В Нацбанке ожидают, что прирост потребительских цен по итогам года может оказаться даже ниже, чем прогнозировалось ранее, и составит около 6%.

Кроме того, Нацбанк не видит значимых рисков, которые несет с собой инфляция, и для платежного баланса страны. Так, широкая денежная масса в августе в годовом выражении выросла на 9%.

В то же время регулятор отмечает, что некоторые инфляционные риски сохраняются в связи с относительно высоким уровнем инфляционных ожиданий в экономике, а также с увеличением доли активной составляющей в структуре рублевой денежной массы.

Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Национального банка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

В первый раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования в этом году 18 января — на один процентный пункт (до 17% годовых). До 19 июля Нацбанк снижал ставку с шагом на один процентный пункт, затем замедлил шаг снижения до 0,5 процентного пункта. Последнее снижение ставки состоялось 13 сентября, она была снижена на 0,5 процентного пункта — до 11,5% годовых.

Ранее эксперты Евразийского банка развития высказывали некоторые опасения относительно столь быстрого снижения ставки рефинансирования и отмечали, что такая политика Нацбанка может разогнать потребительское кредитование в Беларуси и окажет давление на внутренний спрос, что в нынешних экономических условиях может оказаться небезопасным.