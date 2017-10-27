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Кобяков: заявил о готовности Беларуси сотрудничать с инвесторами из ЕС

27.10.2017 22:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Премьер-министр Андрей Кобяков, выступая на инвестфоруме в Люксембурге, заявил о готовности Беларуси к использованию современных форм инвестистирования, прозвучало в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Кобяков: заявил о готовности Беларуси сотрудничать с инвесторами из ЕС
© Sputnik / Виктор Толочко
Кобяков рассказал Forbes об инвестициях, ПВТ и парке "Великий камень"

В частности, Кобяков отметил, что республика готова создавать совместные с ЕС компании, строить заводы, интегрироваться в транснациональной корпорации.

"Иностранный бизнес создал в нашей стране почти шесть тысяч предприятий. Заработал в прошлом году более миллиарда долларов прибыли, две трети от этой суммы реинвестирована. Это значит, что компании, пришедшие на наш рынок, понимают, что не ошиблись", — сказал Кобяков.

Еврокомиссар Йоханнес Хан в свою очередь от имени Евросоюза выразил готовность содействовать Беларуси в проведении экономических преобразований и в создании новых рабочих мест, прозвучало в эфире. Он назвал республику единственным стабильным государством из шести, которые входят в проект ЕС "Восточное партнерство".

Кобяков добавил, что Беларусь готова реализовать свои знаковые проекты с Европейским инвестиционным банком. К слову, встреча Андрея Кобякова с его главой состоялось и во время форума. В 2017 году стороны подписали соглашение, которое позволяет банку работать в Беларуси. Ожидается визит главы банка в республику в ближайшее время для подписания решения по проекту реконструкции пункта пропуска на белорусской границе "Каменный Лог" и ведущей к нему автомобильной дороги, прозвучало в эфире.

 
Теги: Минск
 
 
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Еврокомиссар Йоханнес Хан в свою очередь заявил о готовности содействовать Беларуси в экономических преобразованиях и в создании рабочих мест.

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